Scontro frontale tra auto e suv: poi la terribile scoperta

Tragico incidente nella notte: in seguito ad uno schianto terribile tra un auto Peugeot e un suv Maserati sono morti due ragazzi di 19 anni. Stando alle prime ricostruzioni, i ragazzi nella Peugeot avrebbero imboccato la strada in contromano. L’incidente è avvenuto attorno alle 3:30. Le altre due persone sarebbero ferite, ma fortunatamente non in pericolo di vita. (Continua…)

Leggi anche: Terribile impatto tra due auto: chi muore nell’incidente

Leggi anche: Incidente ferroviario: donna muore travolta da un treno

Scontro frontale tra auto e suv: due morti

Ancora due morti a causa di un incidente stradale verificatosi nel nostro paese. Stando alle prime ricostruzioni fatte dagli agenti della Polizia Locale, verso le 3.30, sotto una pioggia battente, una Peugeot 207 avrebbe percorso contromano la strada, scontrandosi contro una Maserati. L’impatto è stato veramente terrificante ed è costato la vita al conducente di una delle autovetture, che sarebbe morto sul colpo. L’altra persona, invece, sarebbe morta in ospedale. Ci sono poi altri due feriti, in condizioni gravi, ma per fortuna non in pericolo di vita. (Continua…)

Leggi anche: Aereo si schianta in strada e colpisce le macchine: un massacro

Leggi anche: Bambino di 2 anni trovato morto in casa, poi la scoperta choc: cosa gli è successo

Incidente Cagliari

Il terribile incidente è avvenuto a Cagliari, in via Vesalio, all’altezza del civico 22, non lontano da uno dei ritrovi notturni per i giovani. Il conducente di una delle due auto coinvolte nello scontro frontale è morto sul colpo, mentre l’altra persona è deceduta all’ospedale Brotzu, dove sono stati trasportati tutti in condizioni molto gravi. Le ferite riportate erano troppo profonde e il giovane non ce l’ha fatta. L’Italia piange altre due vittime della strada. (Continua…)

Chi sono i due ragazzi morti

Secondo quanto appreso, i due giovani deceduti in seguito all’incidente sarebbero entrambi di Quartu Sant’Elena, città della Sardegna che si trova nell’area metropolitana del capoluogo. I due, assieme a un altro amico, si trovavano a bordo della Peugeot 207 che ha imboccato contromano la via Vesalio. Dall’inizio dell’anno nella città metropolitana di Cagliari sono già quattro i morti a causa di incidenti stradali.