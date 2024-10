Schumacher è stato al matrimonio della figlia? “Improbabile”. I dubbi del neurochirurgo

La notizia fornita dal quotidiano tedesco Bild, secondo sulla partecipazione di Michael Schumacher al matrimonio della figlia Gina ha fatto sperare i fan di tutto il mondo. Secondo l’indiscrezione, il campione sarebbe stato trasportato dalla Svizzera a Maiorca in aereo, per prendere parte alla cerimonia. Ma Jussi Posti, esperto di neurochirurgia e lesioni cerebrali traumatiche, ha sollevato seri dubbi sulla possibilità che l’ex campione sia stato realmente presente all’evento.

Coma sta #Schumacher? Gli aggiornamenti dopo il matrimonio della figliahttps://t.co/qK08nLoA3c — Tag24 (@Tag24news) October 2, 2024

“Se intorno a lui è stato costruito un ospedale domestico personale, pare che sia un paziente degente”, ha affermato Posti, esprimendo la sua perplessità. Il neurochirurgo finlandese ha spiegato che la natura delle lesioni cerebrali riportate da Schumacher nel 2013 rende improbabile che l’ex pilota possa condurre una vita attiva. “Stando infermi a letto, la maggior parte delle persone diventa così fragile e rigida che non è più possibile essere sollevati dal letto dopo così tanti anni”.

Schumacher, l’enigma sulle sue condizioni

Secondo Posti, anche se non ci sono informazioni ufficiali dettagliate sulle condizioni del campione, l’eccessiva riservatezza attorno alla sua salute potrebbe indicare una situazione di stabilità, ma non di miglioramento. “Probabilmente è nelle stesse condizioni nell’ultimo decennio. Dubito che qualcosa di improvviso sia cambiato in questa fase”.

Nonostante le speranze che le tecnologie avanzate possano contribuire al recupero di Schumacher, Posti ha ribadito il suo scetticismo. “Essenzialmente, questo tipo di pazienti sono modelli molto sperimentali nella migliore delle ipotesi”. Inoltre, ha sottolineato come spesso i pazienti con danni cerebrali gravi interagiscono solo con i loro familiari più stretti, rendendo difficile una comunicazione significativa con altri individui. Comunue sia, le condizioni dell’ex campione restano un’enigma, avvolte dal velo di privacy che continua a proteggere la famiglia e la sua vita personale.

