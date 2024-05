Home | Schianto fra tir e autobus in Italia: tutto bloccato e traffico in tilt

Lo scontro fra un tir e un autobus di linea è avvenuto questa mattina, martedì 21 maggio 2024, intorno alle 8:25. I due mezzi pesanti si sono entrambi danneggiati nello schianto. Non appena è scattato l’allarme sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale che dopo i soccorsi hanno effettuato i rilievi e gestito il traffico mattutino che è andato in tilt. (Continua dopo le foto)

Incidente a Roma, scontro tra autobus e tir in via della Pisana: traffico in tilt

Lo schianto è avvenuto all’altezza del civico 996 di via della Pisana. Un impatto verificatosi in prossimità di una curva, in direzione della vicina rampa di accesso del Grande raccordo anulare. L’urto è stato violento, talmente tanto che ha infranto i finestrini laterali del mezzo pubblico pieno di passeggeri. Le pattuglie del XI gruppo Marconi della polizia locale di Roma Capitale sono intervenuto per i rilievi del caso e per gestire la viabilità, in tilt dopo l’incidente. (Continua dopo le foto)

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante avrebbe sbandato, colpendo poi l’autobus della linea 808 in via della Pisana. In quel punto c’è una curva che porta al Grande Raccordo Anulare e al momento, non si esclude che lo scontro possa essere avvenuto proprio nel tentativo per immettersi nelle carreggiate dell’A90. Come stanno i passeggeri dei due mezzi coinvolti nello schianto?

