Dramma alla festa patronale: 13enne viene sbalzato fuori dalla giostra

Nella tarda serata di ieri, un ragazzo di 13 anni è rimasto ferito durante una festa patronale. L’incidente è avvenuto in un lunapark. Il 13enne è stato sbalzato in aria da una giostra in movimento. Un volo di circa tre metri, poi la caduta a terra. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale. (Continua…)

Sbalzato fuori dalla giostra: ferito 13enne

