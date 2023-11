“Sanremo”, Fiorello svela i conduttori della prima serata: c’è anche l’amato cantante

La stagione di Viva Rai2 si è aperta con una prima puntata esplosiva, presentata dal rinomato Fiorello, che ha svelato alcuni retroscena affascinanti riguardanti il prossimo festival di Sanremo 2024. Tra ospiti celebri e grandi sorprese, l’atmosfera si è surriscaldata nel nuovo studio del Foro Italico, lasciando il pubblico in attesa di ulteriori sviluppi riguardo alla tanto attesa serata musicale.

Sanremo 2024: Fiorello rivela i conduttori

Il noto presentatore Fiorello ha scatenato l’entusiasmo tra i fan della manifestazione musicale più attesa dell’anno, Sanremo. Durante la prima puntata di Viva Rai2, Fiorello ha rivelato alcune delle novità più attese per l’edizione del prossimo anno. In un’intervista entusiasmante, il leggendario Amadeus ha annunciato che il talentuoso Marco Mengoni si unirà a lui come co-conduttore della serata inaugurale il 6 febbraio. “Marco Mengoni sarà il co-conduttore della prima serata, il 6 febbraio”.

La parentesi Totti a Viva Ri 2

L’atmosfera di Viva Rai2 si è scaldata ulteriormente con la presenza straordinaria dell’amato ex calciatore Francesco Totti, che ha emozionato il pubblico con un’interpretazione speciale di “Grazie Roma”. Fiorello ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di coinvolgere il pubblico, coinvolgendo Totti in un’idea benefica per i bambini, dimostrando la sua generosità e sensibilità. Nel frattempo, Fiorello ha condiviso alcuni pensieri sul nuovo programma e ha scherzato sulla trasmissione di La7.

Fiorello, sempre attento a coinvolgere personalità di spicco nel suo programma, ha quindi facilitato una chiamata tra Totti e l’ex allenatore Luciano Spalletti. La telefonata ha portato a un’idea benefica di Totti e Spalletti, che hanno proposto di visitare insieme il Bambino Gesù e donare un momento speciale ai bambini che hanno condiviso con loro le emozioni legate alla squadra della Roma. “Sarebbe bello donare questo momento a tanti bambini che conosciamo bene e con cui abbiamo condiviso molte emozioni della Roma”, ha proposto Spalletti, ricevendo l’entusiasta approvazione di Totti: “Ok, va bene, ciao mister”.

Fiorello e l’incursione ad “Affari tuoi”

Nell’ambito dell’entusiasmante lancio della nuova stagione di Viva Rai2, ieri Amadeus e Fiorello hanno affrontato il pubblico come autentici gemelli, svelando i dettagli emozionanti del programma che andrà in onda alle 7 su Rai2. Fiorello ha colto l’occasione per fare un’incursione nel noto studio di Affari Tuoi, mentre Amadeus si è dedicato alla conduzione del popolare gioco dei pacchi. Durante il divertente intermezzo, Fiorello ha colto l’occasione per scherzare con l’amico, presentando in modo scherzoso il beauty case di Amadeus, decorato con il logo dell’Inter. Rovistando nei suoi effetti personali, ha provocato sorrisi e risate, creando un’atmosfera di allegria e spensieratezza tra gli spettatori presenti.

Fiorello ha infine annunciato con grande entusiasmo che Amadeus sarebbe apparso nella puntata successiva di Viva Rai2! per rivelare la prima notizia emozionante riguardante il festival di Sanremo. L’anticipazione ha aumentato l’attesa e la curiosità del pubblico, lasciando tutti in trepidante attesa per le sorprese che l’attesissimo evento avrebbe portato