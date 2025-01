Ci sarebbero brutte notizie per il Festival di Sanremo 2025, quest’anno condotto e diretto da Carlo Conti. La settantacinquesima edizione della kermesse musicale, però, inizia con il piede sbagliato. Ci sarebbero, infatti, problemi per la serata delle cover. (Continua…)

Tutto sul Festival di Sanremo 2025

La settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo si terrà dall’11 al 15 febbraio 2025. Quest’anno la kermesse musicale sarà diretta e condotto da Carlo Conti, che ha firmato un contratto di due anni con la RAI. Accanto a lui ci saranno: Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica nella seconda serata, Elettra Lamborghini, Miriam Leone e Katia Follesa nella terza serata, Mahmood e Geppi Cucciare nella quarta serata, Alessia Marcuzzi e Ale Cattelan nella serata finale. Nella prima serata, invece, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni dovrebbero affiancare il direttore artistico del Festival. In gara ci sono ben trenta cantanti. Quest’anno c’è di nuovo la divisione tra Campioni e Nuove Proposte. In gara per i giovani ci sono ben quattro cantanti. La canzone vincitrice delle Nuove Proposte sarà eletta nel corso delle cinque serate. (Continua…)

I cantanti in gara

Per la sezione Campioni parteciperanno: Achille Lauro con “Incoscienti giovani”, Bresh con “La tana del granchio”, Brunori Sas con “L’albero delle noci”, Clara con “Febbre”, Come_Cose con “Cuoricini”, Elodie con “Dimenticarsi alle 7”, Emis Killa con “Demoni”, Fedez con “Battito”, Francesca Michielin con “Fango in paradiso”, Francesco Gabbani con “Viva la vita”, Gaia con “Chiamo io chiami tu”, Giorgia con “La cura per me”, Irama con “Lentamente”, Joan Thiele con “Eco”, Lucio Corsi con “Volevo essere duro”, Marcella Bella con “Pelle diamante”, Massimo Ranieri con “Tra le mani un cuore”, Modà con “Non ti dimentico”, Noemi con “Se t’innamori muori”, Olly con “Balorda nostalgia”, Rkomi con “Il ritmo delle cose”, Rocco Hunt con “Mille vote ancora”, Rose Villain con “Fuorilegge”, Sarah Toscano con “Amarcord”, Serena Bracale con “Anema e core”, Shablo, Guè, Joshua e Tormento con “La mia parola”, Simone Cristicchi con “Quando sarai piccola”, The Kolors con “Tu con chi fai l’amore”, Tony Effe con “Damme ‘na mano”, Willie Peyote con “Grazie ma no grazie”. Nelle ultime ore, però, sarebbero sorti alcuni problemi per la serata delle cover, che quest’anno vanta una grande novità. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)