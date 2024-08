Samardzic all’Atalanta potrebbe essere questione di ore. I nerazzurri sono entrati in corsa sul trequartista tedesco dell’Udinese, che interessa da tempo anche al Milan, dopo le difficoltà nel trattare O’Riley, obiettivo principale di Gasperini per sostituire Koopmeiners. La notizia è stata diffusa nella mattinata di oggi dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano su X. Prima di dare il via libera alla Juventus per l’olandese (con Giuntoli che ha rilanciato l’offerta), l’Atalanta vuole assicurarsi un sostituto: il 23enne del Celtic è molto ambito, ma anche Samardzic è un profilo gradito. I bergamaschi potrebbero battere sul tempo il Milan.

🚨⚫️🔵 EXCL: Atalanta met with Lazar Samardzić’s agent today, agreement close on personal terms.



Negotiations also between Atalanta and Udinese have started as Samardzić could be key target after €52m plus €7m add-ons bid from Juventus for Koopmeiners. pic.twitter.com/D2Ra7dJpCX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2024

Dopo l’acquisto di Fofana dal Monaco, i rossoneri devono effettuare delle cessioni prima di potersi muovere per Samardzic, valutato 25 milioni di euro. Nei recenti sondaggi, Moncada aveva provato a inserire delle contropartite nell’affare, ma l’Udinese non ha mostrato apertura. Il piano del Milan era di ritentare a fine mercato, sperando di non superare i 15 milioni di euro, ma l’interesse dell’Atalanta potrebbe cambiare radicalmente lo scenario.

Samardzic, desideroso di approdare in un grande club per dare una svolta alla sua carriera, è favorevole a entrambe le destinazioni. Oggi il padre-agente del 22enne, nato a Berlino, ha incontrato i dirigenti dell’Atalanta, trovando un accordo di massima. Nelle prossime ore, i contatti tra Atalanta e Udinese si intensificheranno per chiudere l’affare nel più breve tempo possibile.