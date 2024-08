Fofana al Milan, è fatta: i dettagli dell’affare con il Monaco. I rossoneri si rinforzano con l’arrivo del centrocampista classe ’99 nazionale francese: grazie all’ultima mossa di Moncada, il Monaco ha finalmente acconsentito alla cessione del giocatore, seguito da mesi. I documenti sono stati già scambiati tra i due club nella giornata di Ferragosto, con i rossoneri che verseranno una cifra fissa di circa 20 milioni di euro più 5 milioni di bonus nelle casse francesi.

La volontà del giocatore è stata determinante, essendo da tempo d’accordo con il Milan nonostante le offerte superiori di Manchester United e Atletico Madrid, club che avevano mostrato interesse. Fofana arriverà a Milano questa sera: sabato mattina svolgerà le visite mediche prima di firmare un contratto fino al 2028, seguite dalla presentazione ai tifosi in serata prima della partita d’esordio contro il Torino.

Classe 1999, Fofana ha atteso pazientemente il Milan dopo gli Europei con la Francia, rientrando fisicamente al Monaco senza rientrare nei piani del tecnico Adolf Hutter. L’esclusione dal recente Trofeo Gamper, vinto 3-0 contro il Barcellona di Hansi Flick, è stato un segnale significativo. Fonseca, martedì scorso, ha pubblicamente confermato l’intenzione del club di chiudere l’affare con l’ex giocatore dello Strasburgo, un obiettivo prioritario per rinforzare il nuovo Milan.

Valutato inizialmente 35 milioni di euro, Fofana ha collezionato 35 presenze in tutte le competizioni la scorsa stagione con il Monaco, segnando 4 gol. Nonostante abbia solo un anno di contratto rimanente (scadenza nel 2025), il suo prezzo rimane elevato. Il Milan ha cercato di ottenere uno sconto basato su questo aspetto, pur essendo consapevole di dover pagare una cifra rilevante per un giocatore considerato fondamentale per il nuovo progetto.