Fofana al Milan, a tutti i costi (o quasi). I rossoneri trattano ad oltranza con il Monaco per assicurarsi le prestazioni del classe ’99 nazionale francese, giudicato indispensabile per rafforzare il centrocampo. La trattativa vive ancora di forte incertezza: al momento c’è una netta differenza tra la richiesta del Monaco, ferma a 30 milioni, e l’offerta del Milan. Nonostante ciò, c’è un senso di ottimismo cauto negli uffici di via Aldo Rossi. Il Milan ha un accordo di lunga data con il giocatore, un asso importante da giocare nei negoziati, ma il Monaco ha eretto un ostacolo insormontabile nella speranza che possa arrivare un’offerta migliore da altre parti per risolvere la situazione.

La volontà di Fofana è chiara: vuole giocare nel Milan e finora non ha considerato altre proposte. Questo lascia una piccola finestra aperta che potrebbe aprirsi ulteriormente con il passare dei giorni, specialmente considerando il rischio di perderlo a parametro zero l’anno prossimo. Ma per ora siamo ancora in una fase di tira e molla, con i negoziati che proseguono senza interruzioni, mentre Moncada e Furlani rimangono attenti a ogni sviluppo.

Nel frattempo, si attende lunedì per Emerson Royal, il nuovo acquisto rossonero. È tutto pronto per le visite mediche e la firma del contratto. Sarà il terzo rinforzo in vista della prima giornata di campionato, in un periodo di due settimane che si preannuncia molto caldo verso la chiusura del mercato. È necessario fare un po’ di pulizia nella rosa con qualche cessione e, se possibile, aggiustare qualche dettaglio negli arrivi. Fofana è l’unica eccezione, essendo considerato indispensabile, come sempre.