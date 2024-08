Home | Calciomercato: il Milan ha chiuso per Emerson Royal, ora corsa per Fofana

Emerson Royal al Milan, è fatta: le cifre dell’accordo per l’esterno destro brasiliano. Dopo gli acquisti di Pavlovic e Morata, il Milan conclude il terzo affare della sua estate: Emerson Royal, esterno brasiliano in forza al Tottenham. Secondo quanto riportato dalla redazione di TMW, il giocatore approda in rossonero per una cifra di 15 milioni più bonus. È stata un’operazione particolarmente complessa, che ha richiesto diverse settimane, ma il Milan non si è lasciato scoraggiare e alla fine ha ottenuto l’accordo.

Con Emerson Royal ormai a un passo dall’ufficialità, il mercato del Milan non si ferma qui. La dirigenza rossonera, infatti, ha in mente ulteriori rinforzi per la rosa di Fonseca. La prossima priorità è quella di coprire il ruolo di mediano, e un nome che circola da settimane è quello di Youssouf Fofana del Monaco, anche se la cifra richiesta dai transalpini per un giocatore con contratto in scadenza tra un anno è giudicata troppo alta dal Milan.

L’accordo con il giocatore è già stato raggiunto, ma resta da chiudere la trattativa con il club francese. Dopo aver finalizzato l’acquisto di Emerson Royal, il Milan può ora concentrarsi con maggiore decisione su quello che potrebbe essere il quarto colpo del suo calciomercato.