Fofana Milan non si farà: troppo alto il prezzo fissato per il cartellino del centrocampista, lievitato a causa dell’inserimento nella trattativa di Atletico Madrid e Manchester United. Ora il club rossonero pare intenzionato a muoversi verso altri obiettivi: tre i nomi nella lista di Moncada-Furlani-Ibra.

Considerando i profili attuali e le operazioni in corso per assicurarsi Samardzic, il Milan sta valutando anche Richard Ríos, Soufiane Amrabat e Adrien Rabiot per rafforzare il centrocampo. Pur differendo per età e stile di gioco, tutti e tre potrebbero apportare una preziosa dose di fisicità e dinamismo alla squadra rossonera.

Quello più vicino a Fofana come caratteristiche è Sofyan Amrabat, rientrato alla Fiorentina dopo il prestito al Manchester United, il cui cartellino ha un costo un po’ più contenuto. Molto diverso il profilo di Adrien Rabiot, più un box to box che altro. Il problema del francese svincolatosi dalla Juventus è però il contratto: ha rifiutato una ricca offerta dei bianconeri superiore agli 8 milioni l’anno, cifre fuori dalle linee guida milaniste. Infine il colombiano del Palmeiras Richard Rios: già protagonista nella recente Copa America il classe 2000 è un mediano che gioca prevalentemente davanti alla difesa: ha un contratto in scadenza nel 2026 e il costo del suo cartellino è di circa 20 milioni, anche se la valutazione che ne fa Transfermarkt è decisamente inferiore. Si attendono sviluppi a breve.