Calcio. Calciomercato Milan: oggi la firma di Pavlovic, caccia al portiere dopo il ko di Sportiello. Fra meno di un mese inizierà il nuovo campionato di calcio di Serie A 2024/25. Le varei squadre in questi giorni stanno mettendo a segno gli ultimi colpo per quanto riguarda il calciomercato estivo: ecco cosa sta accadendo in casa Milan. Dopo Alvaro Morata i rossoneri hanno definito anche l’arrivo di Strahinja Pavlovic dal Salisburgo: il centrale è arrivato in città nella serata di lunedì, e già oggi 30 Luglio 2024 dovrebbe svolgere le visite mediche di rito. Passaggio propedeutico alla firma e alla successiva partenza con direzione Usa dove Fonseca è in ritiro con la squadra. (Continua a leggere dopo le foto)

Con l’affare Pavlovic concluso, il focus degli uomini mercato del Milan sarà tutto su Emerson Royal e Fofana. Per il primo si sta studiando una nuova proposta da mettere sul piatto del Tottenham, per il secondo bisognerà alzare ulteriormente l’ultima offerta da 17 milioni di euro. In tutto ciò è partita la caccia al portiere dopo l’infortunio a Sportiello che starà fuori alcuni mesi: in pole c’è Scuffet del Cagliari, ma sono diverse le piste sondate. Per eventuali altri colpi poi, bisognerà attendere le cessioni. Se tutto andrà secondo i piani, l’altro rinforzo a metà campo porta il nome di Lazar Samardzic, fantasista adattabile in più ruoli sulla trequarti. Intanto Colombo, protagonista a New York con una doppietta al cospetto del City, andrà in prestito (con diritto di riscatto) all’Empoli.