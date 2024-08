Home | Calciomercato, la Juventus spinge per Koopmeiners: c’è una data per chiudere

Calcio. Calciomercato. Teun Koopmeiners sarà uno degli assenti nel match di Supercoppa Europea tra Atalanta e Real Madrid a Varsavia questa sera. A differenza di Scamacca, Scalvini e Zaniolo, che mancheranno per infortunio, l’olandese non è disponibile nonostante abbia presentato un certificato medico per giustificare l’assenza agli allenamenti. Gasperini ha espresso il suo disappunto, definendo Koopmeiners una “vittima” di una situazione orchestrata per danneggiare l’Atalanta.

Nel frattempo, l’attesa cresce su più fronti: l’Atalanta è ansiosa di procedere con l’acquisto di un sostituto, con O’Riley tra i possibili candidati; la Juventus è impaziente di rinforzare la trequarti, un ruolo in cui Thiago Motta ha disperatamente bisogno di un giocatore come Koopmeiners; e lo stesso Koopmeiners desidera risolvere uno stallo che sta diventando sempre più frustrante. La situazione è intricata, con tutte le parti in gioco che cercano di trovare una soluzione che possa sbloccare questa impasse e portare avanti i rispettivi piani. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Calciomercato Roma, Dybala può partire: l’agente incontra gli arabi

Leggi anche: Calciomercato Napoli: è fatta per Gilmour, si lavora allo scambio Lukaku-Osimhen

Calciomercato, la Juventus spinge per Koopmeiners

Oggi, mercoledì 14 agosto 2024, i nerazzurri scendono in campo per contendersi un altro trofeo internazionale, dopo aver conquistato l’Europa League contro il formidabile Bayer Leverkusen guidato dall’ex madridista Xabi Alonso. A partire da domani, Ferragosto, si prevede che le trattative raggiungano un punto decisivo, con l’obiettivo di chiudere l’accordo sulla base di 50 milioni di euro più 5 milioni di bonus, con solo pochi dettagli ancora da definire. Koopmeiners, dal suo lato, ha fatto tutto il possibile per agevolare il suo trasferimento a Torino, e sembra che ormai l’operazione sia prossima alla conclusione.

Tuttavia, a Bergamo, la cessione di questo pilastro del centrocampo, protagonista nelle ultime stagioni, non è stata mai vista di buon occhio. Nonostante le reticenze, le parti coinvolte sembrano pronte a mettere nero su bianco, con l’auspicio che questo accordo soddisfi tutte le parti. La situazione, maturata negli ultimi giorni, lascia intendere che l’affare potrebbe essere concluso a breve, segnando una svolta importante sia per il giocatore, che è impaziente di iniziare una nuova avventura, sia per il club che lo accoglierà come un rinforzo fondamentale.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva