Samardzic al Milan potrebbe essere il colpo a sorpresa per la nuova era del Diavolo “targato” Fonseca. Secondo gli ultimi rumor di calciomercato ci sarebbe già un’offerta iniziale dei rossoneri di circa 15 milioni per il talentuoso trequartista classe 2002, ma l’Udinese l’avrebbe rispedita al mittente.

Secondo Calciomercato.com la squadra della famiglia Pozzo vorrebbe inserire alcune contropartite tecnico, oltre alla parte cash proposta, ed avrebbe fatto i nomi di Zeroli, Colombo e Bartesaghi. Circostanza questa negata però da altre fonti: del resto Colombo è già in procinto di lasciare i rossoneri con destinazione Empoli, in prestito, mentre Zeroli e Bartesaghi sono un punto fermo di Milan Futuro ed hanno già giocato in prima squadra durante la gestione Pioli. E’ poi lo stesso sito specializzato sul calciomercato a informare in serata che da parte del Milan è arrivata una chiusura totale per tutti e tre i profili richiesti dall’Udinese: non ci sono margini per aprire una negoziazione su queste basi.