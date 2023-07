Salvatore Parolisi Chi l’ha visto. Ieri sera, durante la puntata del programma condotto da Federica Sciarelli, è andata in onda l’intervista esclusiva a Salvatore Parolisi, uomo accusato dell’omicidio di Melania Rea e condannato in via definitiva a venti anni di carcere. Parolisi, dopo circa dodici anni, trascorsi in prigione, ha rotto il silenzio e le sue dichiarazioni sono abbastanza forti. (Continua…)

L’omicidio di Melania Rea

L’omicidio di Melania Rea monopolizzò a lungo l’attenzione dell’opinione pubblica. L’assassinio, abbastanza cruento, destò molto scalpore tra gli italiani. Per la sua morte venne arrestato il marito Salvatore Parolisi, accusato di omicidio volontario aggravato. Il 26 ottobre del 2012, il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Teramo ha condannato all’ergastolo Salvatore Parolisi. Nel maggio 2015, la Corte d’Assisi ha portato la pena da 30 a 20 anni di reclusione. Parolisi, nonostante la condanna in via definitiva, si è sempre professato innocente. (Continua…)

Ieri sera, durante la puntata di “Chi l’ha visto?“, è stata trasmessa l’intervista a Salvatore Parolisi. L’uomo ha rotto il silenzio dopo circa dodici anni, trascorsi in carcere. Le sue dichiarazioni sono molto forti e sicuramente avranno diviso l’opinione pubblica. L’ex militare, come abbiamo già detto, nonostante sia stato condannato in via definitiva a venti anni di reclusione, continua a professarsi innocente. (Continua…)

Salvatore Parolisi Chi l’ha visto: le sue dichiarazioni

Le dichiarazioni rilasciate da Salvatore Parolisi a “Chi l’ha visto” sono molto forti. L’uomo continua a professarsi innocente e dichiara: “Qui (in carcere ndr.) c’è di peggio: ci sono i pluriomicidi, che hanno fatto di peggio ed escono dopo 6 anni… a me solo 12 ore di m***a. Mi mancano ancora 4 anni, ma la mia vita è finita. Anche se trovassi un lavoro il mio nome ormai lo sanno tutti, porto 800 euro a casa e poi?“.

Subito dopo aver ascoltato le sue parole, il fratello di Melania Rea è intervenuto in diretta: “Uno che è stato condannato in terzo grado, ha già permessi di 12 ore e fra 4 anni sarà libero? Lui non ha mai amato Melania, non c’era neanche alla nascita di sua figlia“.