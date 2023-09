Simone Inzaghi non si pone limiti e vuole proseguire la striscia di vittorie nei derby ripartendo dalle certezze della propria squadra.

Leggi anche: Milan, torna in gruppo Giroud: è recuperato per il derby

Leggi anche: Pioli: “I derby persi non contano. Vinciamo domani”

Inzaghi parla del derby

Simone Inzaghi ottimista in vista del prossimo derby contro il Milan. Le due squadre arrivano alla gara con 9 punti a punteggio pieno. Il tecnico, che recentemente ha chiesto interventi VAR più veloci in Serie A, in conferenza stampa ha dichiarato: “L’Inter non ha mai vinto 5 derby di fila nella sua storia? Non abbiamo timori guardando questa statistica. Siamo consapevoli che complice la sosta non abbiamo lavorato al meglio e dovremo far recuperare chi ha viaggiato con le nazionali”. Nell’undici titolare potrebbe anche esserci Frattesi, reduce dalla doppietta in Nazionale contro l’Ucraina. Da valutare ancora la condizione di Cuadrado, recuperato ma acciaccato. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Simone Inzaghi dirige l’allenamento dei nerazzurri (Photo by Mattia Ozbot – Inter/Inter via Getty Images)

I precedenti nei derby

Le statistiche sorridono all’Inter che ha vinto gli ultimi quattro derby. Pesanti le due vittorie nelle semifinali di Champions League prima dell’approdo nella finalissima, poi persa, contro il Manchester City. L’ultimo derby vinto da Pioli risale alla gara di andata della scorsa stagione, quando i rossoneri vinsero per 3 a 2 a San Siro. In quell’occasione il vero mattatore fu Rafael Leao, capace di scartare mezza difesa nerazzurra dopo un’azione spettacolare.

Leggi anche: Juventus, Pogba rischia la squalifica per doping