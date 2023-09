Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa da Milanello alla vigilia dell’attesissimo derby in programma domani a San Siro contro l’Inter: “Non contano gli ultimi 4 derby persi, conta vincere domani” ha detto il tecnico rossonero che si è poi soffermato sulla presenza dal primo minuto di Simon Kjaer in sostituzione dello squalificato Tomori: “Non cambia nulla, Simon sta bene”.

Un Pioli che spera che il suo Milan domani nel derby giochi la gara come preparata ma non vuole mettere troppa pressione: “Vogliamo vincere ma il campionato è ancora lungo, quella di domani è solo una tappa” ha ammesso il tecnico rossonero che ha tuttavia ammesso di credere che il suo Milan che uscirà da San Siro dopo il derby sarà una squadra ancora più forte. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Stefano Pioli soddisfatto durante l’incontro con i tifosi del Milan avvenuto a Milanello nel giorno del raduno 2023/24

Leao fuori dal Pallone d’Oro

Sui tanti nazionali dell’Inter andati in gol con la propria rappresentativa, Stefano Pioli è stato ironico: “Noi i gol ce li teniamo per domani”. Pulisic, Giroud e soprattutto Leao saranno chiamati ad una prestazione sopra le righe per sorprendere la rocciosa retroguardia nerazzurra, proprio sull’ultimo (Leao) Pioli ha detto: “Non abbiamo parlato della sua esclusione dai 30 candidati al Pallone d’oro” sottolineando tuttavia come il portoghese sotto la sua gestione sia cresciuto tantissimo.