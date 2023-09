Derby, Inter-Milan: le probabili formazioni

Alla vigilia del derby di Milano vediamo le probabili scelte di Simone Inzaghi e Stefano Pioli per la sfida tra Inter e Milan in programma domani a San Siro. Settimana condizionata fortemente dalla partenza dei nazionali impegnati a rappresentare i propri Paesi tra qualificazioni a competizioni internazionali e amichevoli.

Tra i nerazzurri dovrebbe restare inizialmente fuori Frattesi, mattatore con l’Italia contro l’Ucraina con una doppietta. Zero dubbi invece per quanto concerne il reparto avanzato nerazzurro con Lautaro Martinez, a secco con l’Argentina affiancato dal francese Thuram, in gol con la Nazionale.

Probabile formazione Inter

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

Qualche defezione è invece da rintracciare nella formazione che Pioli sceglierà di schierare in campo nel derby: Tomori squalificato e Kalulu out per infortunio obbligano il tecnico parmigiano a scegliere per la stracittadina una coppia di centrali inedita: Thiaw-Kjaer. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

I nerazzurri esultano dopo il vantaggio di Lautaro Martinez (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio/Getty Images)

Probabile formazione Milan

Per il resto nessun cambio con Calabira e Theo ai lati in difesa, a centrocampo il terzetto composto da Loftus-Cheek, Reijnders (tornato in Nazionale) e Krunic mentre nel reparto avanzato Giroud ha recuperato dal problema al polpaccio e sarà regolarmente schierato nel ruolo di centravanti affiancato da Rafael Leao e Puslisic a destra.

MILAN (4-3-3) la probabile formazione: Maignan; Calabria, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli