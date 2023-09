Home » Milan, torna in gruppo Giroud: è recuperato per il derby

Aggiornamenti da Milanello. Olivier Giroud è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo ed è recuperato per il derby di sabato. Ha lavorato ancora a parte invece Kalulu, che dovrebbe dare forfait. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Theo Hernandez, Okafor, Giroud festeggiano al termine della gara vinta dal Milan in casa del Bologna

Dopo aver svolto alcune cure fisioterapiche, oggi Olivier Giroud è tornato a lavorare in gruppo a Milanello e sarà a disposizione di mister Pioli per il derby contro l’Inter in programma sabato. L’attaccante francese partirà dal primo minuto là davanti, affiancato – ancora una volta – da Pulisic e Leao. Si sono allenati insieme al resto della squadra anche Musah e Pulisic, gli ultimi a rientrare dalla pausa delle nazionali.

Giroud sì, Kalulu no

Se Giroud si può considerare recuperato a tutti gli effetti, discorso differente riguarda Pierre Kalulu. L’ex Lione ha lavorato anche oggi a parte dopo 8 giorni di allenamenti differenziati e con ogni probabilità non sarà a disposizione per sabato. Al suo posto giocherà Simon Kjaer.

Ecco le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dumfries; Thuram, Lautaro Martinez. All.: Simone Inzaghi.

Indisponibili: Sanchez

Diffidati: nessuno

Squalificati: nessuno

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Kjaer, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Rafa Leao. A disposizione: Sportiello, Mirante, Florenzi, Pellegrino, Simic, Adli, Pobega, Zeroli, Musah, Chukwueze, Okafor, Luka Romero, Jovic, Chaka Traore. All.: Stefano Pioli.

Indisponibili: Bennacer, Kalulu

Diffidati: nessuno

Squalificati: Tomori (una giornata)