Serie A, i giocatori dalla valutazione più alta

Transfermarkt, portale tedesco di valutazioni calcistiche, ha stilato la classifica dei giocatori di Serie A dalla valutazione più alta. Una graduatoria sorprendente e variegata che vede almeno un giocatore delle Top 4 in classifica ma anche qualche nome sorprendente.

9) DIA (Salernitana, 25 mln) e SCHUURS (Torino, 25 mln)

Dia della Salernitana e Schuurs si contendono la palma del nono giocatore dal valore più alto dell’intera Serie A. Per l’attaccante dei campani un inizio di stagione complicatissimo caratterizzato da frequenti polemiche sul suo mancato passaggio in Premier League e ad un infortunio che lascia ancora molto discutere. Per il centrale granata la passata stagione è stata quella della consacrazione, per Juric è un elemento fondamentale.



7) NICO GONZALEZ (Fiorentina, 30 mln) e ZACCAGNI (Lazio, 30 mln)

Altro ex-equo con Nico Gonzalez, attaccante della Fiorentina e Zaccagni della Lazio, entrambi valutati 30 milioni di euro. Due esterni valorizzati dal contesto in cui giocano con due tecnici in grado di ottenere da loro il massimo: rispettivamente Vincenzo Italiano e Maurizio Sarri.



5) SCALVINI (Atalanta, 40 mln) e LUKAKU (Roma, 40 mln)

Anche la Dea e la Roma presenti all’interno della classifica con i loro giocatori più costosi: Scalvini, giovanissimo centrale dal potenziale enorme, e Romelu Lukaku arrivato in prestito dal Chelsea negli ultimi giorni del mercato estivo. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Lukaku in posa all’interno della sede giallorossa. Prime immagini con la maglia della Roma per l’attaccante belga



4) VLAHOVIC (Juventus, 70 mln)

Inizia ufficialmente la lista dei “Paperoni” con Vlahovic ad aprire le danze. L’inizio di stagione dell’attaccante ex Fiorentina è stato positivo: il miglior modo per riscattare l’opaca annata appena trascorsa caratterizzata più da infortuni che gol.



3) LAUTARO MARTINEZ (Inter, 85 mln)

Solo terzo posto per l’attuale capocannoniere del campionato di Serie A Lautaro Martinez. La sua valutazione è però da capogiro: 85 milioni di euro. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Lautaro Martinez si allena con i pesi durante il ritiro giapponese dell’Inter



2) LEAO (Milan, 90 mln)

Al secondo posto in questa speciale classifica c’è il miglior giocatore della stagione 2021/22: Rafael Leao. Ottimo inizio per l’esterno portoghese e per il suo Milan in grado di vincere tutte le prime tre partite e appaiarsi al primo posto in classifica con l’Inter, rivale sabato nel derby.



1) OSIMHEN (Napoli, 120 mln)

Al primo posto il capocannoniere della passata stagione, l’attaccante nigeriano Victor Osimhen. Osi si è saputo confermare anche all’inizio di questa annata con una doppietta all’esordio ma le voci riguardanti il suo futuro potrebbero condizionare il proseguo dell’annata.