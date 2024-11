Roma, verso la fumata bianca per Ranieri: tutti i dettagli dell’accordo e per il futuro

Ranieri alla Roma, è questione di ore per il ritorno del 73enne allenatore di lungo corso che si è già seduto per due volte in carriera sulla panchina giallorossa. Sir Claudio è ormai prossimo a tornare per la terza volta alla guida della Roma, rispondendo ancora una volta alla chiamata della sua squadra del cuore.

Il tecnico romano è volato ieri sera a Londra con il procuratore Pietro Chiodi e sua moglie, e nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’ufficialità del suo accordo con i Friedkin. Per lui si parla di un contratto fino a giugno 2025, con la prospettiva di un futuro ruolo come direttore tecnico all’interno della società. Questa scelta arriva dopo diversi tentativi falliti della dirigenza di ingaggiare altri allenatori, tra cui Vincenzo Montella, il cui trasferimento è stato bloccato dalla Federcalcio turca. Ranieri rappresenta una soluzione sicura e affidabile, capace di ristabilire serenità in un momento delicato per la squadra, attualmente al dodicesimo posto in classifica e in lotta per evitare la zona retrocessione.

Ranieri, romano e romanista, ha già dimostrato in passato di saper risvegliare l’entusiasmo dei tifosi giallorossi. A Trigoria ritroverà giocatori come Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante ed El Shaarawy, che aveva già allenato nel 2019, e l’attaccante Eldor Shomurodov, reduce dall’esperienza al Cagliari, con cui aveva lavorato nella passata stagione. La sua esperienza e il legame con la piazza potrebbero essere proprio ciò di cui la Roma ha bisogno per rialzarsi in questa stagione. Il primo allenamento di Ranieri è previsto domani alle ore 11, quando inizierà ufficialmente il suo nuovo capitolo con i giallorossi.

