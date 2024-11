Claudio Ranieri alla Roma, sarebbe un ritorno clamoroso ma tutto lascia pensare che andrà così. Il 73enne allenatore romano, già sulla panchina giallorossa dal 2009 al 2011 e poi ancora per un breve periodo nel 2019, è volato ieri sera con il suo agente a Londra, dove oggi incontrerà la proprietà nelle persone di Dan e Ryan Friedkin.

Sul tavolo la panchina ma anche la possibilità che Sir Claudio vesta i panni del direttore tecnico, con un nome straniero ad allenare la squadra. Ci saranno sviluppi in mattinata, ma è chiaro fin da ieri sera che la strada è tracciata: secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport sarebbe prevalsa la linea di Ryan Friedkin, che vorrebbe un nome esperto di Serie A alla guida dei giallorossi e non una soluzione esotica. E Sir Claudio è il nome perfetto per ridare compattezza e serenità ad un ambiente in tumulto, dallo spogliatoio alla curva.

Ma viste le mosse dell’ultimo anno della gestione Friedkin e la ridda di nomi che sono usciti negli ultimi giorni dopo l’esonero di Juric, da Mancini a Montella, è lecito aspettarsi di tutto. Per cui non resta che attendere sviluppi, che arriveranno a breve: intanto la ripresa degli allenamenti per la Roma è stato posticipato a domani alle 11, segno che la vicenda della guida tecnica sarà risolta senza ulteriori indugi entro oggi.

