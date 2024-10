Roma-Torino, probabili formazioni e ultime notizie: Juric si gioca la panchina

Roma-Torino, probabili formazioni e ultime notizie sulla partita valida per la decima giornata di serie A in programma alle 20:45 all’Olimpico. Ivan Juric si gioca seriamente la panchina: se dovesse esserci un risultato negativo l’esonero è quasi scontato, tanto più che alcuni retroscena rivelano come la proprietà americana abbia già il sostituto.

In ogni caso Juric è chiamato a rispondere dopo la pesante sconfitta per 5-1 contro la Fiorentina, una batosta che ha messo la sua panchina sotto pressione. Il tecnico sembra intenzionato a non rischiare rivoluzioni tattiche, confermando il 3-4-2-1 per dare stabilità alla squadra. Svilar difenderà i pali, mentre in difesa dovrebbero partire titolari Mancini, Ndicka e Angelino, anche se quest’ultimo potrebbe lasciare il posto a Hummels o a Celik, con quest’ultimo pronto ad arretrare. A centrocampo, la coppia Cristante-Kone resta il perno centrale, con Celik favorito sulla fascia destra e uno tra El Shaarawy e Zalewski a sinistra. Zalewski potrebbe anche essere dirottato a destra se Celik sarà spostato in difesa. In attacco, la trequarti sarà affidata a Dybala e Pellegrini, che giocheranno alle spalle dell’unica punta Dovbyk.

Al Filadelfia, Vanoli tiene alta l’attenzione in vista della trasferta contro i giallorossi. Con tre partite ravvicinate, il tecnico deve fare attente valutazioni per le rotazioni, ma la difesa ha mostrato solidità nell’ultima partita contro il Como. Pertanto, si va verso la conferma del terzetto Coco-Maripan-Masina in difesa. Sulle fasce dovrebbero partire Lazaro e Vojvoda, mentre a centrocampo Vanoli punterà ancora sul capitano Linetty, supportato da Ricci e Vlasic come mezzali. In attacco, Njie sembra scalpitare per una chance, ma al momento Sanabria e Adams restano in vantaggio nelle gerarchie del tecnico.

Sarà un match cruciale per entrambe le squadre, con Juric che cercherà di allontanare le ombre di un possibile esonero e Vanoli che punta a mantenere il buon momento della sua squadra, consolidando la fiducia dopo la vittoria contro il Como.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Hummels; Zalewski, Cristante, Kone, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Masina; Lazaro, Linetty, Ricci, Vlasic, Vojvoda; Adams, Nije.

