Claudio Ranieri: “Il ritiro? Forse ci ho ripensato”. Ma sulla Roma non risponde

Claudio Ranieri lo ha ammesso: “Sulla decisione di ritirarmi, forse ci ho ripensato“. Il tecnico romano, che aveva annunciato l’addio alle panchine dopo aver salvato il Cagliari al termine della scorsa stagione, sembra ora avere cambiato idea e valuta una nuova avventura, magari con una Nazionale.

Parlando al Corriere della Sera, Ranieri ha parlato delle tappe più significative della sua carriera, tra cui la Roma, e del suo rapporto speciale con il Cagliari. Il Mister non ha nascosto il suo affetto per la Roma, alla quale è tutt’oggi accostato per un possibile ruolo futuro, magari a supporto di un eventuale ritorno di Daniele De Rossi.

“Mazzone mi diceva che se non alleni la Roma, non sei un vero allenatore,” ha ricordato Ranieri. “Quando mi hanno chiamato per la prima volta, ci ho pensato parecchio. Avevo paura di fallire. Per me Cagliari è tutto, è il mio posto nel mondo” ha dichiarato parlando dell’esperienza che lo ha consacrato come allenatore, quando portò il Cagliari dalla Serie C alla Serie A.

“Sono arrivato al Cagliari come un giovane tecnico senza certezze, e sono stati tre anni bellissimi”. Tornare in Sardegna come salvatore del club è stata una decisione di cuore: “Temevo di deludere la gente, ma il Cagliari aveva bisogno e mi sono lanciato. È più importante di Leicester per me“.

Claudio Ranieri, belle parole per De Rossi e per Mourinho

Parlando di Daniele De Rossi, Ranieri ha mostrato dispiacere per l’esonero del giovane tecnico: “È un mestiere che richiede pazienza. Aveva iniziato un progetto importante“. Non è mancata una nota su José Mourinho, con cui Ranieri ha un rapporto singolare: “Inizialmente mi prendeva in giro dicendo che ero vecchio e che non parlavo l’inglese. Poi, quando mi hanno mandato via dal Leicester, Mourinho si è presentato in sala stampa con una maglietta con le mie iniziali: C.R.”

Ranieri ammette di aver ricevuto diverse proposte, tutte però declinate. “Confesso che ho voglia di rimettermi in gioco” ha dichiarato. “Se arriva la chiamata di una Nazionale, potrei considerarla. Non quella italiana: ho la massima fiducia in Spalletti.”

E riguardo alla Roma? Su questa domanda, Ranieri ha scelto di non rispondere, lasciando aperte le porte alla possibilità di un clamoroso ritorno. Magari come “chioccia” di De Rossi.

