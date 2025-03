Roma, si ferma Paulo Dybala: brutte notizie dall’infermeria, quante partite dovrà saltare

L’infortunio di Paulo Dybala complica i piani della Roma nella corsa alla Champions League, dopo la clamorosa rimonta effettuata con Claudio Ranieri alla guida. L’attaccante argentino, uscito in lacrime dopo appena 12 minuti contro il Cagliari, ha riportato una lesione al tendine semitendinoso della coscia sinistra.



Gli esami svolti stamattina a Trigoria hanno confermato uno stop di circa un mese, che costringerà la Joya a saltare diverse sfide potenzialmente decisive. Dybala non potrà rispondere alla convocazione dell’Argentina e salterà sicuramente la gara contro il Lecce.

Il derby con la Lazio del 13 aprile resta in forte dubbio, e il suo rientro potrebbe avvenire nella settimana successiva, quando la Roma affronterà la Juventus all’Olimpico. I tempi di recupero impongono prudenza, e il suo utilizzo contro i bianconeri sarà deciso solo all’ultimo momento.

Roma, Dybala quasi sicuramente salterà il derby

Un colpo duro anche per il morale del giocatore, che nelle scorse settimane aveva già sofferto per alcuni colpi subiti nella sfida di Europa League contro l’Athletic Bilbao. Ranieri ha espresso il suo dispiacere per l’infortunio: “Mi dispiace tanto, volevo risparmiarlo“, ha dichiarato il tecnico giallorosso dopo la partita.

L’assenza di Dybala apre spazi in attacco, e ora toccherà a Matías Soulé provare a non farlo rimpiangere. Oltre a Dybala, la Roma dovrà fare a meno anche di Devyne Rensch. Il terzino olandese ha rimediato una lesione all’adduttore sinistro nei minuti finali della sfida contro il Cagliari, quando ha deciso di restare in campo per evitare di lasciare la squadra in inferiorità numerica.

Per lui lo stop sarà di circa tre settimane, con l’obiettivo di essere almeno in panchina per il derby con la Lazio. Un doppio infortunio che complica i piani di Ranieri, chiamato a trovare nuove soluzioni per tenere la Roma in corsa per l’Europa.

