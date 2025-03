Home | La Roma riscatta la sconfitta in Europa League con un’altra vittoria in Serie A e insidia il sesto posto della Lazio

Roma-Cagliari 1-0, ai giallorossi basta un lampo di Dovbyk per superare un Cagliari mai davvero pericoloso: unico neo della gara l’infortunio di Dybala.

Vinciamo noi, decide il gol di Dovbyk nel secondo tempo ⚽️



Sesta vittoria consecutiva in campionato, bene così 💛❤️#RomaCagliari pic.twitter.com/dTtPGUG2dY — AS Roma (@OfficialASRoma) March 16, 2025

Una Roma stanca e non troppo brillante riesce a mettersi alle spalle parte dell’amarezza per l’eliminazione dall’Europa League e compie un bel balzo in classifica, portandosi al settimo posto, a due punti dalla Lazio. Cagliari sconfitto 1-0, ma in partita fino alla fine.

Ritmi bassi nel primo tempo

Il copione del match è chiaro fin da subito: è la Roma a gestire il pallone, senza però riuscire a far male alla difesa del Cagliari. Primo tempo piatto all’Olimpico, con una squadra – quella di casa – apparentemente stanca e un’altra ben disposta in campo.

Le principali occasioni da rete capitano entrambe a Dovbyk, che al 21′ lascia partire un tiro troppo smorzato su invito di Soulé e, soprattutto, al 34′ sfiora di testa il palo alla sinistra di Caprile su passaggio dello stesso argentino. Roma vicinissima al gol anche al 30′, con un gran tiro al volo di Mancini sugli sviluppi di un corner di Paredes, che trova tuttavia la deviazione provvidenziale di Deiola. Sul fronte opposto, brividi per Svilar quando al 44′ Zortea calcia fuori da posizione ravvicinata al termine di un contropiede pericoloso.

Dovbyk sbaglia e poi si fa perdonare decidendo il match

La Roma approccia male il secondo tempo, rischiando subito di andare in svantaggio. Al 53′ Zortea sfonda infatti sulla corsia destra, mette un pallone nell’area piccola per Piccoli, la cui girata di prima intenzione mette in mostra i riflessi di Svilar. I giallorossi sbandano un po’, ma al 62′ riescono a sbloccarla. Dopo essersi precedentemente divorato l’1-0, è Dovbyk a gonfiare la rete a pochi passi dalla linea di porta. Corner dalla destra, deviazione sfortunata di Deiola, che consegna di fatto il pallone all’attaccante ucraino: l’ex Girona è lucido e questa volta non sbaglia.

ROME, ITALY – MARCH 16: Paulo Dybala of Roma injured during the Serie A match between Roma and Cagliari at Stadio Olimpico on March 16, 2025 in Rome, Italy. (Photo by Image Photo Agency/Getty Images)

Poco più tardi i capitolini perdono Dybala: l’argentino, entrato al 64′ al posto del connazionale Soulé, accusa un problema muscolare al bicipite femorale dopo un colpo di tacco a smarcare El Shaarawy ed è costretto a chiedere il cambio. Al suo posto, dentro Pisilli al 76′.

Intanto, nell’area della Roma, succede di tutto: Svilar chiamato a superarsi prima al 69′ su Piccoli e poi al 71′ su Yerry Mina. Alla fine, nonostante l’assedio dei sardi e il ko di Rensch con le cinque sostituzioni già effettuate, è però la Roma ad aggiudicarsi i tre punti e a lanciare ufficialmente la sua candidatura per l’Europa.

