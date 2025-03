Il Napoli sbatte sul muro Venezia e fallisce il sorpasso sull’Inter: la corsa scudetto rallenta

Venezia-Napoli 0-0, al “Penzo” la squadra di Conte sbatte sul muro dei lagunari e rallenta la corsa scudetto: Inter agganciata ma non sorpassata. Il Napoli non va oltre il pareggio sul campo del Venezia, chiudendo la sfida dello Stadio Penzo sullo 0-0. Gli azzurri hanno avuto diverse occasioni per sbloccare il risultato, ma hanno anche rischiato la sconfitta, con Meret decisivo nel finale su una conclusione pericolosa di Nicolussi Caviglia. Il Venezia, grazie a un’ottima prova difensiva e alle parate di Radu, guadagna un punto prezioso per la corsa salvezza.

Subito un palo per Raspadori, Radu protagonista poi Lukaku spaventa i veneti

Dopo appena cinque minuti, Politano serve un cross dalla destra, Candé respinge corto e la palla arriva a Raspadori, che calcia a giro colpendo il palo. Sulla ribattuta, McTominay prova al volo ma non inquadra la porta. Il Venezia non resta a guardare e risponde con una conclusione di Nicolussi Caviglia da fuori area che finisce alta di poco. Al 13′, Fila si libera bene di Rrahmani ma trova l’opposizione di Meret sul suo tiro.

Dopo un primo quarto d’ora di marca veneziana, il Napoli cresce e prova a rendersi pericoloso. Raspadori scambia con Lukaku e calcia sul primo palo, ma Radu è attento. Sugli sviluppi di un corner, McTominay colpisce di testa, ma ancora una volta il portiere del Venezia si supera con una parata reattiva.

Alla mezz’ora, Radu si conferma decisivo bloccando un altro colpo di testa di McTominay. Al 41′, il Venezia ha la più grande occasione del primo tempo: Ellertsson si presenta davanti a Meret, che in uscita gli nega il gol, poi Fila calcia a porta vuota ma Rrahmani salva sulla linea. Sul ribaltamento di fronte, Lukaku ci prova di testa, ma Radu compie un altro intervento straordinario.

Ripresa con il Napoli in pressione, Simeone spreca l’occasione decisiva

Nel secondo tempo, gli azzurri provano ad alzare il ritmo. Spinazzola sfiora il gol con un cross che diventa un tiro, ma Radu è ancora attento. Politano al 67′ tenta la conclusione personale, trovando però una parata facile per il portiere veneziano. Problemi fisici per Rrahmani, che al 76′ lascia il posto a Juan Jesus.

Il Napoli fatica a trovare spazi, mentre il Venezia in ripartenza sfiora il colpo grosso. Zerbin serve un assist perfetto per Gytkjaer, che manca di poco l’impatto con la palla. All’ultimo minuto, Simeone ha la chance più grande della partita per gli azzurri, ma spedisce alto da posizione favorevole. Nel recupero, Meret salva il Napoli con una parata provvidenziale su un gran tiro di Nicolussi Caviglia.

Un punto per parte, con il Napoli che rallenta nella corsa alle posizioni di vertice e il Venezia che conquista un pareggio prezioso nella lotta per la salvezza.

