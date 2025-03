A San Siro il Milan si fa mettere sotto dal Como ma poi la ribalta con un secondo tempo cinico

Milan-Como 2-1, davanti al pubblico di casa i rossoneri si fanno mettere sotto dai lariani ma poi la ribaltano con un secondo tempo cinico: decide Reijnders. Il Milan conquista tre punti preziosi in una sfida più complicata del previsto. I rossoneri, sotto di un gol nel primo tempo, riescono a ribaltare la situazione grazie alle reti di Reijnders e Pulisic. La squadra di Fabregas ha giocato un buon calcio, ma alla fine a sorridere è stata la formazione guidata da Conceiçao.

