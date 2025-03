Fra Monza e Parma un pareggio che non accontenta nessuno

Parma e Monza si dividono la posta in palio in una partita che non cambia la lotta salvezza, con un pareggio che lascia gli uomini di Chivu in una posizione molto pericolosa e i brianzoli all’ultimo posto solitario. Gli uomini di Nesta, nonostante il gol di Izzo che aveva dato loro la speranza, non riescono a difendere il vantaggio, mentre il Parma fatica a concretizzare.

🛑➡️ Il #Parma trova il pareggio nel finale contro il #Monza grazie alla rete di #Bonny che risponde alla rete di #Izzo nel 1° tempo.

Dopo la doppietta realizzata contro il Torino, Chivu decide di dare una chance da titolare a Pellegrino, il centravanti affiancato da Man a destra e Almqvist a sinistra, con Leoni e Valenti al centro della difesa. Nel Monza, Nesta schiera Keita Balde e Mota Carvalho come attaccanti nel suo 3-5-2.

La partita fatica a decollare: le prime occasioni arrivano grazie alla spinta di Kyriakopoulos a sinistra. I brianzoli sono più diretti, guadagnando cinque angoli nel primo tempo. Al 27’, Bianco prova la conclusione da fuori, ma Suzuki devia in tuffo. Poco dopo, il Parma crea un pericolo, con Almqvist che manca il gol di pochissimo. Poi Keita, al 42’, non riesce a concretizzare un’azione pericolosa.

La ripresa si apre con il Parma pericoloso due volte in pochi minuti, ma è il Monza a passare in vantaggio al 15’. Un angolo battuto da Castrovilli filtra e Izzo, tutto solo sul secondo palo, infila la palla sotto la traversa. Nesta che cerca di mantenere il vantaggio con i cambi, inserendo Ciurria, Akpa Akpro, Lekovic e Gagliardini.

Monza e Parma, un pareggio che serve a poco

Il Parma reagisce e cerca soluzioni offensive. Chivu fa entrare Hernani, Haj e Balogh per Leoni, mentre Bonny subentra per Almqvist. Ed è proprio il numero 11 del Parma a inventarsi il gol del pareggio: partendo da sinistra, supera Izzo, si accentra, e con un destro potente e preciso scaglia la sfera all’incrocio dei pali, fissando il risultato sull’1-1.

Il Monza tenta di reagire, ma Keita Balde sbaglia un tiro facile, mentre Ondrjeka, nell’ultimo assalto, calcia largo dopo un bel dribbling. Entrambe le squadre si accontentano di un punto che non cambia di molto la loro situazione in classifica.

Alla fine, il pari non soddisfa nessuna delle due squadre. Il gol di Bonny, bellissimo, è stato l’unico lampo di una partita altrimenti priva di grandi emozioni. Il Monza, pur avendo segnato il gol del vantaggio con Izzo, non riesce a mantenere il vantaggio, mentre il Parma, nonostante qualche tentativo offensivo, si vede costretto a accontentarsi di un pareggio che non sposta la lotta per la permanenza in Serie A.

