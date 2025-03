Al Toro basta un gol di Vlasic per inguaiare l’Empoli: quarto risultato utile consecutivo

Torino-Empoli 1-0, ai granata basta un lampo di Vlasic per liquidare i toscani, mai pericolosi, e portare a casa il quarto risultato utile consecutivo. La squadra di Vanoli guadagna tre punti fondamentali nella corsa alla parte alta della classifica. I ragazzi di D’Aversa mostrano grande solidità ma l’Empoli continua il suo digiuno di vittorie, arrivato ora a quattordici gare consecutive senza successi.

Primo tempo: l’Empoli spreca, il Torino resiste

La partita inizia con un Empoli aggressivo e capace di creare diverse occasioni pericolose. Al 20′, su una verticalizzazione perfetta, Gyasi sfugge a Maripan e conclude verso la porta, trovando la risposta attenta di Vanja Milinkovic-Savic. La squadra toscana continua a premere e, al 35′, sfiora il vantaggio con Sambia, che raccoglie un cross preciso di Pezzella e calcia al volo, ma il pallone finisce alto sopra la traversa.

Il Torino fatica a trovare spazi e, sul finale del primo tempo, rischia grosso su un’uscita avventata di Milinkovic-Savic su calcio d’angolo. L’azione si conclude con un colpo di testa di Ismajli, che però non riesce a indirizzare il pallone in rete.

Secondo tempo: Vlasic punisce l’Empoli

Nella ripresa, il Torino prova a riorganizzarsi e si rende pericoloso con alcuni tentativi dalla distanza di Elmas e Gineitis, senza però impensierire seriamente Silvestri. L’Empoli, invece, continua a sfruttare le ripartenze e al 68′ sfiora il vantaggio con Gyasi, il cui tiro termina di poco a lato.

Nel giro di pochi minuti, la partita cambia volto: come nel più classico dei “gol sbagliato, gol subito“, il Torino trova la rete decisiva al 71′. Su una rimessa dal fondo di Milinkovic-Savic, il pallone arriva a Vlasic, che controlla e lascia partire un destro preciso dal limite dell’area, battendo Silvestri e facendo esplodere l’Olimpico Grande Torino.

L’Empoli accusa il colpo e rischia di subire il 2-0 pochi minuti dopo, quando Masina insacca di testa su calcio d’angolo. Tuttavia, il gol viene annullato per posizione di fuorigioco. Il triplice fischio sancisce una vittoria cruciale per il Torino, che consolida la propria posizione in classifica e torna a sorridere dopo alcune prestazioni opache. Per l’Empoli, invece, prosegue il periodo nero: la squadra di D’Aversa gioca bene, crea occasioni ma continua a non trovare il successo, restando invischiata nella lotta per non retrocedere.

