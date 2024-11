Roma nel caos: Juric appeso a un filo, incertezza sul successore. Ma non sarà De Rossi

La panchina di Ivan Juric alla Roma è appesa a un filo, soprattutto dopo la sconfitta dei giallorossi contro l’Hellas Verona. I tifosi premono per un cambiamento e il calendario non concede respiro, per cui la dirigenza è chiamata a intervenire al più presto possibile. Secondo la Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi decisivi: i Friedkin sono attesi in città e potrebbero prendere una decisione drastica.

Tra i candidati per sostituire Juric, Paulo Sousa sembra essere il favorito. Il tecnico portoghese attualmente guida lo Shabab Al-Ahli negli Emirati Arabi e ha un contratto vincolante con una clausola rescissoria da pagare per liberarlo. Paulo Sousa piace perché ha un’esperienza internazionale, ma il suo eventuale arrivo potrebbe richiedere un investimento economico significativo.

Un altro nome di spicco è quello di Frank Lampard, ex allenatore dell’Everton, club recentemente acquistato dai Friedkin. Lampard porterebbe con sé esperienza maturata in Premier League, ma non ha mai allenato nel campionato italiano. La sua candidatura potrebbe segnare un cambio di rotta per la Roma, con un’attenzione particolare alla gestione di giovani talenti.

Roma, i Friedkin contrari al ritorno di De Rossi

Nel ventaglio di possibili soluzioni non mancano i nomi italiani, tra cui Roberto Mancini e Claudio Ranieri, tecnico esperto e amatissimo dai tifosi romanisti. Mentre Mancini offrirebbe una guida di comprovata esperienza, Ranieri rappresenterebbe una scelta simbolica, capace di riportare entusiasmo e solidità nello spogliatoio.

Sembra invece non esserci spazio per un ritorno di Daniele De Rossi, storica bandiera della Roma, il cui esonero non era stato apprezzato dai tifosi. La società preferisce concentrarsi su profili più esperti. Con la sfida di Europa League di giovedì e l’impegno casalingo contro il Bologna domenica, i Friedkin dovranno decidere se dare un’ultima chance a Juric o procedere con un cambio in panchina.

