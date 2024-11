Roma, Juric dopo la vittoria sul Torino: “I litigi pesanti a volte ci vogliono”

Ivan Juric, allenatore della Roma, ha parlato dopo la partita vinta dai giallorossi contro il Torino in uno stadio Olimpico ostile verso molti giocatori. Un clima difficile quello in casa Roma, con i risultati altalenanti e i continui litigi a rendere sempre più traballante la panchina del tecnico croato.

“Dopo Firenze era importante riprendere la strada giusta e abbiamo fatto un’ottima gara contro una squadra difficile da affrontare – ha spiegato Juric – I ragazzi han fatto tutto bene, sia il gioco, sia la fase difensiva, sia il pressing. Sono molto soddisfatto. In un momento difficile è andata bene – ha aggiunto. Dobbiamo far tornare a gioire i nostri tifosi e solo con prestazioni così possiamo riconquistare la loro fiducia”.

“Sono stati momenti difficili, ma ora dobbiamo solo pensare a giocare e a migliorare le prestazioni. Dobbiamo essere focalizzati sul pallone”, ha continuato il tecnico giallorosso. “La squadra era concentrata e ha concesso pochissimo al Torino. Sono molto soddisfatto. Finora non devo essere molto contento come tecnico – ha proseguito -. Ho fatto cose discrete, ma si può fare molto meglio. Spero di riconquistare la fiducia del pubblico col gioco, con la solidità e con le idee”.

Poi il passaggio sul clima burrascoso nello spogliatoio romanista. “I litigi pesanti a volte ci vogliono, il peggio sono le situazioni di incertezza. La batosta e quello che è successo dopo ci è servito, ma non deve essere un lampo”, ha aggiunto. “A livello umano mi auguro che il problemi siano risolti, il resto va messo da parte. Cercheremo di migliorare come prestazioni e non perdere tempo su altre cose”.

