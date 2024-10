Roma-Torino 1-0, Dybala salva (per il momento) la panchina di Juric

Roma-Torino 1-0, dopo due sconfitte di fila, i giallorossi tornano alla vittoria in campionato. L’incontro contro il Torino, disputato in un Olimpico diviso tra applausi e fischi ai giocatori a seconda dei protagonisti in campo, si è concluso con un 1-0. A salvare temporaneamente la panchina di Ivan Juric è stato il gol decisivo di Paulo Dybala, segnato al 20° minuto.

Triplice fischio all'Olimpico, vinciamo noi grazie al gol di Dybala nel primo tempo!#RomaTorino 1-0 pic.twitter.com/9wYUmVsPtx — AS Roma (@OfficialASRoma) October 31, 2024

L’argentino, il migliore in campo, è stato schierato come centravanti nel ruolo di ‘falso nove’ che richiama il passato di Francesco Totti. Dybala ha mostrato una leadership sia tecnica che morale, aiutando la squadra a riprendere fiato dopo giorni particolarmente difficili. L’1-0 nasce da un grave errore di Linetty nel primo tempo, che offre a Dybala lo spazio perfetto per infilare in rete un pallone pesantissimo. Questa vittoria rappresenta un primo passo verso una risalita che, nonostante le incertezze tecniche e societarie, si prospetta ancora complessa su tutti i fronti.

