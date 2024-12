Roma-Lecce, le probabili formazioni: Ranieri con Dybala, Giampaolo senza Rebic

Roma-Lecce probabili formazioni del match valido per la quindicesima giornata di Serie A che si gioca stasera alle 21 all’Olimpico. Un match che si annuncia equilibrato, con entrambe le squadre alle prese con assenze importanti ma determinate a conquistare punti preziosi per risalire dal fondo della classifica.

Le scelte di Ranieri

Claudio Ranieri deve far fronte a due assenze pesanti per il prossimo match, dopo gli infortuni subiti da Hummels e Cristante nella sconfitta contro l’Atalanta. La formazione prevede Svilar tra i pali e una difesa centrale a tre composta da Mancini, Ndicka e Hermoso, quest’ultimo scelto per sostituire l’ex Borussia Dortmund.

A centrocampo, sugli esterni ci saranno Saelemaekers (favorito su Celik) e Angelino, mentre in mezzo il duo Kone-Paredes sarà ancora protagonista. In attacco confermati El Shaarawy, Dybala, e Dovbyk, con Soulé che dovrebbe partire nuovamente dalla panchina.

🟡🔴 𝙄 𝘾𝙤𝙣𝙫𝙤𝙘𝙖𝙩𝙞 di #RomaLecce 15ª giornata della #SerieAEnilive, in programma sabato 07 dicembre 2024 alle ore 20:45 #avantilecce pic.twitter.com/bVj1mIW9vR — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) December 6, 2024

Le scelte di Giampaolo

Anche Giampaolo deve rinunciare a un elemento chiave, Gallo, con la difesa che vedrà Falcone tra i pali e una linea a quattro composta da Guilbert, Baschirotto, Gaspar, e Pelmard, quest’ultimo destinato a sostituire l’esterno italiano.

A centrocampo confermata la fiducia a Coulibaly, Ramadani, e Rafia, mentre il reparto offensivo sarà affidato a Dorgu, Krstovic, e Tete Morente. Ancora panchina per Rebic, nonostante il gol segnato contro la Juventus nell’ultimo turno.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. All. Ranieri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Pelmard; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu, Kristovic, Tete Morente. All.Giampaolo.

