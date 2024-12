Juventus-Bologna, le probabili formazioni: Vlahovic è pronto a tornare dal primo minuto

Juventus-Bologna probabili formazioni del match valido per la quindicesima giornata di serie A che si gioca oggi alle 18 a Torino. I bianconeri affrontano il Bologna con Thiago Motta che recupera Dusan Vlahovic e Vasilije Adzic, ampliando le opzioni offensive.

⏰ | Alle 13:00 la conferenza stampa di mister Thiago Motta verso il match di domani 📺 #JuveBologna



Seguila LIVE su https://t.co/0WCF8MLxif: registrati gratuitamente sul nostro sito ⤵️ — JuventusFC (@juventusfc) December 6, 2024

Le scelte di Motta

Thiago Motta dovrebbe schierare il consueto 4-2-3-1, con il ritorno di Michele Di Gregorio tra i pali. La linea difensiva sarà composta da Danilo, Gatti, Kalulu e Cambiaso. A centrocampo confermata la coppia Manuel Locatelli e Khéphren Thuram. Sulla trequarti spazio a Conceicao a destra, Koopmeiners al centro, e Weah sulla sinistra. In attacco torna dal primo minuto Dusan Vlahovic, mentre dovrebbe essere Kenan Yildiz a lasciare il posto.

Le mosse di Italiano

Il Bologna, privo dell’infortunato Orsolini, potrebbe schierare un 4-2-3-1 con Iling-Jr titolare contro la sua ex squadra, affiancato da Ndoye e Castro sulla trequarti, con Odgaard in posizione più arretrata. A centrocampo torna disponibile Pobega, che farà coppia con Freuler. In difesa possibile l’impiego di Holm, in vantaggio su Posch, al fianco di Beukema, Lucumì, e Miranda sulla sinistra. In porta confermato Skorupski. Un match che si preannuncia interessante, con entrambe le squadre determinate a rilanciarsi in classifica e i nuovi rientri pronti a fare la differenza.

