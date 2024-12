Genoa-Torino, le probabili formazioni: Vieira conferma il 4-3-3, granata al completo a parte Zapata

Genoa-Torino probabili formazioni del match valido per la quindicesima giornata della Serie A che si gioca domani alle 15 a “Marassi”. La partita di domani rappresenta un crocevia cruciale per entrambe le squadre, che condividono l’obiettivo di evitare di scivolare verso la zona retrocessione. Pur arrivando alla sfida con stati d’animo diversi, le due formazioni si trovano a fronteggiare problemi simili, rendendo i tre punti fondamentali per entrambe.

Le scelte di Vieira

Il Genoa, guidato da Patrick Vieira, si prepara a confermare il 4-3-3 già visto nelle scorse uscite, con una sola modifica rispetto al match contro l’Udinese: Vogliacco prenderà il posto dello squalificato Vasquez in difesa. Bani sarà regolarmente al centro della retroguardia.

A centrocampo, Thorsby, Frendrup e Badelj compongono la linea titolare ormai consolidata, mentre in attacco si punta sul tridente formato da Miretti, Pinamonti e Zanoli. Rientrano Vitinha e Messias dopo gli infortuni, ma non sono ancora pronti per giocare tutti i 90 minuti: potrebbero subentrare nella ripresa, così come Balotelli.

Le scelte di Vanoli

In casa granata arriva una buona notizia: Milinkovic-Savic sarà regolarmente tra i pali. Vanoli sembra orientato a schierare un 3-5-2, con Vlasic che potrebbe agire in mediana al posto di Linetty, affiancando Ricci in cabina di regia e Gineitis. Sugli esterni, spazio a Pedersen e Lazaro, chiamati a coprire tutta la fascia. In attacco, le opzioni sono limitate dopo l’infortunio di Zapata: toccherà a Sanabria e Adams cercare di scardinare la difesa genoana.

Genoa (4-3-3): Leali, Sabelli, Bani, Vogliacco, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Vlasic, Ricci, Gineitis, Lazaro; Adams, Sanabria.

Leggi anche: