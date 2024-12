Atalanta-Milan, le probabili formazioni: Fonseca con Pulisic e Leao dal primo minuto

Atalanta-Milan probabili formazioni del secondo anticipo della quindicesima giornata di serie A, in programma oggi alle 21 a Bergamo. Nella Dea, mister Gasperini deve fare a meno di Cuadrado, fermato da un problema muscolare, e di Zappacosta, ancora indisponibile.

Sulle fasce spazio a Bellanova e Ruggeri, mentre in mediana ci saranno Ederson e De Roon. In difesa Djimsiti potrebbe essere preferito a Kossounou. In attacco, confermato Retegui, supportato da Lookman e De Ketelaere, con Samardzic e Zaniolo pronti a entrare a gara in corso.

Nel Milan, Fonseca rinuncia a Loftus-Cheek, non al meglio, che partirĂ dalla panchina. Pulisic sarĂ schierato trequartista alle spalle di Morata, con Leao e Musah sulle fasce, quest’ultimo preferito a Chukwueze. In mezzo al campo, la coppia Reijnders-Fofana. In difesa, Gabbia farĂ coppia con Thiaw, con Tomori ancora destinato alla panchina. Sulle corsie difensive ci saranno Emerson Royal e Theo Hernandez, mentre in porta è confermato Maignan.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca.

Leggi anche: