Inter-Parma, le probabili formazioni: niente turnover per Inzaghi e Pecchia

Inter-Parma probabili formazioni dell’anticipo della quindicesima giornata di Serie A che si gioca domani alle 15 a San Siro. Simone Inzaghi e Fabio Pecchia si preparano alla sfida del Meazza che apre la quindicesima di serie A: entrambe le squadre cercheranno di ottenere punti preziosi, con l’Inter che punta a consolidare la propria posizione di vertice e il Parma desideroso di allontanarsi dalla zona calda della classifica.

Le scelte di Inzaghi

Nonostante il fitto calendario, il tecnico nerazzurro non sembra intenzionato a ricorrere al turnover massiccio, optando per una formazione tipo, schierata nel consueto 3-5-2: davanti a Sommer, la linea difensiva vedrà Bisseck e Bastoni come braccetti, mentre al centro, con Acerbi non al meglio, toccherà a De Vrij guidare il reparto arretrato. A destra il ballottaggio tra Dumfries e Darmian sembra pendere a favore del primo, con il giovane Buchanan che partirà dalla panchina. A sinistra, confermatissimo Dimarco, sempre incisivo in fase offensiva.

In mezzo, l’Inter si affiderà al trio composto da Calhanoglu, regista arretrato, e dalle mezzali Barella e Mkhitaryan, chiamati a dare dinamismo e inserimenti in avanti. La coppia offensiva sarà formata da Lautaro Martinez e Thuram, entrambi in grande forma e determinati a fare la differenza contro una difesa emiliana non sempre impeccabile.

Le scelte di Pecchia

Pecchia risponde con il consueto 4-2-3-1, puntando su compattezza difensiva e rapidità nelle ripartenze: Davanti, unica punta sarà Bonny, che avrà il compito di sfruttare gli eventuali spazi concessi dalla retroguardia nerazzurra. Tra i pali ci sarà Suzuki, con la linea a quattro composta da Delprato, Balogh, Leoni e Valeri. In mediana, accanto a Sohm, il ballottaggio è tra Keita ed Estevez, con quest’ultimo leggermente favorito per offrire maggiore equilibrio. Sulla trequarti, l’ispirazione sarà affidata a Man, mentre gli altri due posti se li contendono Cancellieri, Haj, Hernani e Mihaila, con un’attenzione particolare alla possibilità di sfruttare la velocità sugli esterni.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi.

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Balogh, Leoni, Valeri; Keita, Sohm; Man, Cancellieri, Haj; Bonny. Allenatore: Pecchia.

