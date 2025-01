Roma-Genoa, le probabili formazioni: lunga lista di indisponibili per Vieira, Ranieri con Dybala e Dovbyk

Roma-Genoa probabili formazioni dell’anticipo della ventunesima giornata della Serie A che si gioca oggi alle 20:45 allo stadio Olimpico. La partita si preannuncia combattuta, con entrambi gli allenatori pronti a modificare l’assetto tattico in corso d’opera per cercare di ottenere punti preziosi per i rispettivi obiettivi stagionali.

Le scelte di Ranieri

Per quanto riguarda la formazione della Roma, Ranieri sembra intenzionato a confermare il suo modulo consolidato con Svilar tra i pali e una linea difensiva composta da Mancini, Hummels e Ndicka. A centrocampo, Saelemaekers e Angelino dovrebbero occupare le fasce, anche se Celik e Zalewski scalpitano per una maglia da titolare. In mezzo al campo, Koné, Paredes e Pisilli sono i favoriti, mentre Pellegrini potrebbe partire dalla panchina. In attacco, Dybala agirà da trequartista alle spalle dell’unica punta Dovbyk. Ranieri punta sull’esperienza e sull’equilibrio, con particolare attenzione alla solidità difensiva e alla creatività di Dybala per ispirare la manovra offensiva.

Le scelte di Vieira

Sul fronte opposto, Patrick Vieira deve fare i conti con l’assenza di Milan Badelj, infortunatosi nella gara contro il Parma. Al suo posto potrebbe essere schierato Kasa, già subentrato nel precedente incontro. La difesa a quattro vedrà con ogni probabilità De Winter e Bani al centro, con Zanoli e Martin sulle corsie esterne. A centrocampo, Vieira sembra orientato a schierare Frendrup, Thorsby e Kasa, mentre in attacco il tridente sarà composto da Miretti, Pinamonti e Vazquez. Il Genoa punterà sull’intensità del centrocampo e sulla capacità di Pinamonti di finalizzare le azioni, con Vazquez e Miretti pronti a garantire supporto offensivo e imprevedibilità sulle fasce.

ROMA (3-5-1-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala; Dovbyk.

GENOA (4-3-3):Â Leali;Â De Winter, Bani, Vazquez, Martin; Frendrup, Kasa, Thorsby; Zanoli, Pinamonti, Miretti.

