Roma-Frattesi, un sogno impossibile? Il DS giallorosso Ghisolfi rompe il silenzio

Roma, Il direttore sportivo dei giallorossi, Florent Ghisolfi, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha affrontato diversi temi legati al presente e al futuro del club, a partire dal mercato fino alla scelta del prossimo allenatore. Le linee guida sono abbastanza chiare e ruotano intorno a tree sostantivi: entusiasmo, continuità e sostenibilità. Con uno sguardo sempre rivolto sul futuro.



Uno dei nomi più caldi fra i giocatori nel mirino del club giallorosso è quello di Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter e obiettivo mancato nell’ultima finestra di mercato. Ghisolfi ha confermato che i giallorossi sono andati vicini a concludere l’operazione e che non è escluso un nuovo tentativo nei prossimi mesi.

“Su Frattesi abbiamo lavorato: con lui, con il suo procuratore, con l’Inter. Ci siamo andati vicino, tra quattro mesi vedremo se il suo arrivo è realizzabile. Il suo o quello di un centrocampista con le sue qualità”. In merito a Lorenzo Lucca, attaccante accostato ai giallorossi, Ghisolfi ha invece smentito qualsiasi trattativa: “Non è mai stato un’ipotesi, cercavamo un vice Dovbyk e non un titolare“.

A giugno la Roma potrebbe registrare alcune uscite importanti, ma l’intenzione del club è quella di garantire continuità al progetto tecnico: “L’obiettivo è trovare certezze sostenibili da aggiungere a quelle che abbiamo già: Koné, Dybala, Mancini, Ndicka, Svilar, Paredes. Con lui, che è molto importante anche nello spogliatoio, stiamo lavorando al rinnovo per un altro anno“.

Roma, l’identikit del prossimo allenatore

Il ds giallorosso ha parlato anche della visione del club per il futuro, sottolineando l’impegno della proprietà Friedkin e la necessità di restituire entusiasmo ai tifosi: “La Roma deve portare gioia e orgoglio ai tifosi. E di gioie in questa stagione – penso al derby – ce ne sono state poche. Chi dirige questo club dà tutto, anche se ciò non significa che non si commettano errori”.

Infine, sul successore di Claudio Ranieri, Ghisolfi ha chiarito cosa sta cercando il club: “Cerchiamo soprattutto una cosa: la voglia di allenare la Roma, considerarla una prima scelta“. Un messaggio chiaro per il prossimo allenatore: alla Roma serve qualcuno che creda nel progetto giallorosso senza dubbi e senza esitazioni.

