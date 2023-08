Lukaku è della Roma: arriva in Italia stasera

Arrivata la fumata bianca per l’arrivo di Romelu Lukaku alla Roma. Trovata l’intesa totale tra la dirigenza giallorossa, volata interamente in missione a Londra ieri, e quella del Chelsea per la cessione a titolo temporaneo del centravanti belga: prestito secco oneroso da 7 milioni di euro.

Un’operazione dispendiosa ma fortemente voluta da Jose Mourinho e Tiago Pinto che assicurano così un centravanti di primissimo livello per il campionato italiano. Un’estate travagliata quella di Lukaku che, dopo aver visto sfumare il suo ritorno all’Inter, è stato accostato a diversi club esteri e italiani come ad esempio la Juventus e il Milan. Sarebbe stata proprio una chiamata del Number One a a giocare un ruolo chiave nell’acquisire la preferenza del giocatore che ha prontamente comunicato alla dirigenza blues la propria volontà di approdare nella Capitale. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Romelu Lukaka aspetta a a battere un calcio di punizione per i nerazzurri (Photo by Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

Arrivo alle 17 a Ciampino

Accordo con il giocatore trovato, ieri è arrivata anche la fumata bianca con il Chelsea che cederà Lukaku in prestito per un anno in cambio di 7 milioni di euro. Nessun diritto di riscatto dunque per la Roma che però vedrà la partecipazione del Chelsea nel pagamento dell’altissimo ingaggio del belga (7,5 milioni quanto gli corrisponderà la società giallorossa). L’arrivo di Lukaku nella Capitale è previsto alle 17 di oggi a Ciampino. Domani l’attaccante belga prenderà parte alle consuete visite mediche e poi sottoscriverà il contratto di una stagione con la Lupa accolto da un bagno di tifosi già entusiasti di poterlo ammirare in coppia con Dybala.