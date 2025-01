Roland Garros, la clamorosa gaffe social che ha coinvolto la Juventus e… i Ricchi e Poveri

Roland Garros, un clamoroso scivolone social ha creato imbarazzo fra gli organizzatori del torneo parigino. L’account ufficiale del prestigioso Slam, che si giocherà a Parigi dopo gli Australian Open, ha pubblicato su TikTok un video promozionale utilizzando inconsapevolmente l’audio di un coro dei tifosi del Milan contro la Juventus, pensando si trattasse della celebre canzone “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri.

La pagina ufficiale del Roland Garros ha pubblicato questo tiktok non accorgendosi di aver messo la versione di “Sarà perché ti amo” sbagliata, quella nostra contro i gobbi.

Il video, un semplice contenuto promozionale, conteneva in realtà una versione “rivisitata” dai supporter rossoneri del famoso brano, con un testo modificato in chiave ironica e provocatoria verso i tifosi juventini. La clip è rimasta online per quasi due giorni prima di essere rimossa, tempo che è bastato per scatenare polemiche e una pioggia di commenti ironici.

A sdrammatizzare ci ha pensato direttamente l’account ufficiale della Juventus, che ha risposto con un post lapidario: “Fratello, perché“. La battuta ha suscitato ilarità e ha contribuito a smorzare i toni, trasformando la gaffe in un episodio virale più che in un caso diplomatico.

Il testo del coro, usato dai tifosi del Milan, recita: “Che confusione, sarà perché tifiamo… è un’emozione, che sale piano piano… stringimi forte e stammi più vicino… e chi non salta è un gobbo juventino… lalalalalala”.

L’episodio ha messo in luce l’importanza di una verifica attenta nella gestione dei contenuti social, soprattutto quando si tratta di simboli e riferimenti culturali che potrebbero assumere significati diversi da quelli originali. Nonostante la gaffe, il Roland Garros è riuscito a mantenere alta l’attenzione sul torneo, seppure in modo inaspettato. La prossima volta, però, meglio controllare due volte il significato delle canzoni!

