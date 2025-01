Jannik Sinner, i veri motivi del “divorzio” da Cahill: chi sostituirà il coach australiano

Jannik Sinner, il “divorzio” dal coach Cahill scuote il tennis mondiale. Il termine “game over” non lascia spazio a interpretazioni. Così Fabio Colangelo, coach di Lorenzo Sonego, ha descritto la fine della collaborazione tra il tennista azzurro e l’allenatore australiano, un divorzio anticipato che ha colto di sorpresa molti.

"Questa sarà l'ultima stagione di Darren Cahill".



L'annuncio di Jannik dopo la vittoria al secondo turno degli Australian Open contro Schoolkate 🎙️#EurosportTENNIS #AO2025 #Sinner #Cahill pic.twitter.com/7lAGCWjEL7 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 16, 2025

Sinner e Cahill lavoravano insieme dal giugno 2022, un anno in cui l’altoatesino, all’epoca 21enne, ha iniziato una rapida ascesa nel mondo del tennis, grazie anche al lavoro dell’esperto allenatore australiano. Cahill, ex coach di leggende come Andre Agassi, Lleyton Hewitt e Simona Halep, è considerato da molti uno dei migliori allenatori del circuito.

La notizia della separazione arriva dopo che Sinner ha conquistato importanti successi sotto la guida di Cahill. Qualcosa è cambiato, e a rivelarlo è stato lo stesso Sinner, che con un tono visibilmente imbarazzato ha confermato la fine anticipata della collaborazione al termine del secondo turno degli Australian Open, dopo la vittoria contro Schoolkate.

La decisione di interrompere il rapporto lavorativo prima della fine della stagione non è stata presa in modo impulsivo, ma come una conseguenza della stanchezza e della necessità di prendersi una pausa, come sottolineato da Colangelo. Secondo il coach di Sonego, la decisione di Cahill non sarebbe legata a un nuovo impegno con altri giocatori.

Jannik Sinner, la stanchezza di Cahill

“Non penso che Cahill vada a fare altro. Credo che si stia semplicemente prendendo una tregua”, ha dichiarato il coach di Sonego. “La sua carriera dice ‘game over’: ha allenato per moltissimi anni, quindi non credo che continuerà a lavorare in questo campo. Semplicemente non ce la fa più a fare quel lavoro lì”, ha aggiunto Colangelo.

Ora che il rapporto con Cahill è quasi giunto al termine, la domanda è: chi prenderà Sinner nel suo team? Colangelo non ha dubbi: “Se, oltre a Vagnozzi, Sinner avrà bisogno di qualcun altro, credo che sceglieranno comunque un profilo molto alto“.

Nonostante la separazione, la carriera di Sinner continua, e il suo team dovrà essere all’altezza delle aspettative. Questo divorzio anticipato rappresenta una svolta per la carriera di Sinner, che dovrà affrontare un periodo di transizione. Il talento dell’altoatesino, insieme alla scelta oculata di un nuovo coach, daranno inizio a una nuova avventura.

