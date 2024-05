Roland Garros, Errani vola al secondo turno: un ritorno pazzesco. Mancava solo lei, Sara Errani, per fare il pieno di vittorie azzurre al Roland Garros 2024, e la finalista di Parigi del 2012 non ha deluso le attese. La veterana azzurra, n.95, promossa dalle qualificazioni (era la numero uno del tabellone), ha esordito nel main draw battendo 6-3 6-2, in un’ora e mezza di partita, Anna-Karolina Schmiedlova, n.54 del mondo. Non c’è stata partita, con la Errani che non ha permesso all’avversaria di vincere nemmeno un turno di battuta, tanto era precisa e letale nelle risposte. Al secondo turno l’azzurra dovrà vedersela con la statunitense Emma Navarro, n.24 del mondo e giocatrice parecchio in forma. (Continua a leggere dopo le foto)

Com’è la situazione dei tennisti italiani al Roland Garros 2024? A Parigi non c’è solo Sinner e la dimostrazione arriva dalla serata di martedì 28 maggio dove l’Italia del tennis ha portato a casa una marea di vittorie. Il movimento tricolore conquista il pass per il secondo turno con Flavio Cobolli, Giulio Zeppieri e Luciano Dardieri che hanno superato il primo ostacolo battendo il serbo Hamad Međedović, il francese Adrian Mannarino e l’australiano Rinky Hijikata. A completare una giornata magica ci ha pensato Sara Errani che ha sconfitto nel torneo femminile la slovacca Anna Karolína Schmiedlová.