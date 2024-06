Roger Federer esalta Jannik Sinner: “Numero 1? Se lo merita”

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Roger Federer ha esaltato il tennista altotesino Jannik Sinner, che da poco ha conquistato la prima posizione nella classifica Atp. “Se lo merita“, ha esclamato l’ex tennista. (Continua…)

Roger Federer esalta Jannik Sinner

Roger Federer ha parlato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport della scalata di Jannik Sinner, salito al vertice del ranking ATP. “È un’ottima notizia per il tennis – ha detto – ed è fantastico che un italiano sia il numero uno al mondo. Questo dimostra che il grande lavoro degli ultimi anni e l’organizzazione di molti tornei in Italia ha portato a buoni risultati“.

Il duello tra Sinner e Alcaraz porta alla mente quello tra Federer e Nadal ed è l’ex tennista stesso a confermarlo: “Sinner e Alcaraz come me e Nadal? Sì, non ci avevo pensato. Penso che ogni tennista abbia le proprie rivalità, e sotto vari aspetti è ancora presto per parlarne. Ma Sinner e Alcaraz sono della stessa generazione, sono fortissimi e mi sembra che si rispettino molto. Sono partiti con il piede giusto e la loro si annuncia come una grande sfida. È bello vederli giocare“.