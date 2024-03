Il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Real Sociedad si è conclusa con un punteggio di 2-1. I goal sono stati segnati da Mbappé al 15′ e al 56′ per il Paris Saint-Germain e da Merino all’89’ per il Real Sociedad. Il Paris Saint-Germain ha ricevuto tre cartellini gialli, mentre il Real Sociedad ne ha ricevuti due. Parigini qualificati al prossimo turno, eliminati i baschi.

Leggi anche: Mbappe lascia il PSG, il sostituto potrebbe arrivare dalla Serie A: nel mirino tre top player

Leggi anche: Psg-Real Sociedad 2-0: Mbappé verso i quarti

Le formazioni del match

La partita si è giocata allo stadio della Real Sociedad.

Paris Saint-Germain: Donnarumma – Hernández, Beraldo, Hakimi, Mendes – Dembélé, Ruiz, Vitinha, Zaïre-Emery – Barcola, Mbappé.

Real Sociedad: Remiro – Traoré, Galán, Zubeldia, Le Normand – Zubimendi, Méndez, Merino – Becker, Oyarzabal, Kubo.

Momenti clou dello scontro tra Real Sociedad e Paris Saint-Germain

La partita tra Real Sociedad e Paris Saint-Germain inizia con un momento di apprensione al minuto 2, quando Traoré (Real Sociedad) è costretto a lasciare il campo per un infortunio. Ma è Mbappé (Paris Saint Germain) a dare il via alle emozioni al minuto 4, con un tiro di sinistro che sfiora l’incrocio dei pali. La Real Sociedad risponde con un colpo di testa di Le Normand al minuto 7, ma il portiere del PSG è attento e respinge il tentativo. Barcola (Paris Saint Germain) ci prova al minuto 9, ma anche il suo tiro di sinistro viene parato. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

mbappè esulta dopo la rete che sblocca l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Sociedad

Al minuto 14, Mbappé si riscatta e porta in vantaggio il Paris Saint-Germain con una conclusione precisa. La partita si accende e al minuto 27 Mendes (Paris Saint Germain) riceve un cartellino giallo per fallo. Mbappé ci riprova al minuto 28, ma il portiere della Real Sociedad è ancora una volta insuperabile.

Il primo tempo si conclude con una serie di cartellini gialli: al minuto 40 Hakimi (Paris Saint Germain), al minuto 41 Kubo (Real Sociedad) e al minuto 48 Dembélé (Paris Saint Germain) vengono tutti ammoniti per falli di gioco. Non ci sono minuti di recupero e nessuna sostituzione viene effettuata durante il primo tempo.

La ripresa della partita tra Real Sociedad e Paris Saint-Germain inizia con una sostituzione per la squadra ospite: Lee entra al posto di Barcola. Subito dopo, Lee tenta un tiro in porta, ma la sua conclusione viene respinta. La Real Sociedad si rende pericolosa con Merino, il cui tiro finisce fuori bersaglio. Il Paris Saint-Germain raddoppia il vantaggio con Mbappé, che segna il secondo gol per la sua squadra. La Real Sociedad reagisce con una serie di sostituzioni: Barrenetxea e Turrientes entrano al posto di Becker e Méndez. Il Paris Saint-Germain risponde con un altro cambio: Mukiele sostituisce Mendes.

La Real Sociedad continua a spingere alla ricerca del gol e conquista un calcio di punizione con Zubimendi. Oyarzabal calcia verso la porta, ma il suo tiro viene parato. Merino conquista un altro calcio di punizione per la Real Sociedad. La squadra di casa effettua altre sostituzioni: Pacheco e Silva entrano al posto di Zubeldia e Oyarzabal. Il Paris Saint-Germain sostituisce Ruiz con Ugarte. Barrenetxea conquista un calcio di punizione per la Real Sociedad.

Il Paris Saint-Germain effettua altre sostituzioni: Kolo Muani e Soler entrano al posto di Dembélé e Hakimi. La Real Sociedad sostituisce Zubimendi con Olasagasti. La Real Sociedad trova finalmente il gol del pareggio con Merino. L’arbitro annuncia 3 minuti di extra time. La partita si conclude con la vittoria del Paris Saint-Germain per 2 a 1 sulla Real Sociedad.

Le prossime sfide di Real Sociedad e Paris Saint-Germain

Real Sociedad

Giocherà il 9 marzo 2024 contro il Granada in trasferta nella Liga

in trasferta nella Liga Giocherà il 15 marzo 2024 contro il Cadice in casa nella Liga

in casa nella Liga Giocherà il 31 marzo 2024 contro l’Alaves in trasferta nella Liga

Paris Saint-Germain

Giocherà il 3 marzo 2024 contro il Reims in casa in Ligue 1

in casa in Ligue 1 Giocherà il 13 marzo 2024 contro il Nizza in casa in Coppa di Francia

in casa in Coppa di Francia Giocherà il 17 marzo 2024 contro il Montpellier in trasferta in Ligue 1

Mbappé trascina il PSG alla vittoria

Mbappé, attaccante del Paris Saint-Germain, è in testa alla classifica marcatori della UEFA Champions League con 6 reti. Nella partita contro la Real Sociedad, Mbappé ha segnato una doppietta, portando il suo totale a 6 gol in 5 partite. Con questa prestazione, Mbappé si conferma uno dei migliori attaccanti al mondo e punta a vincere la classifica marcatori della competizione.

Merino, centrocampista della Real Sociedad, ha segnato il gol del pareggio per la sua squadra. Merino ha segnato 2 gol in 5 partite di Champions League e si trova al 25° posto nella classifica marcatori. Con questo gol, Merino ha dimostrato le sue qualità offensive e ha contribuito a tenere in vita le speranze della Real Sociedad di qualificarsi agli ottavi di finale.