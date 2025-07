Pronostico Svezia-Inghilterra: statistiche e analisi europei femminili

Le Europee Femminili entrano nella fase calda con la sfida tra Svezia e Inghilterra, in programma il 17 luglio 2025 a Zurigo. L’incontro mette di fronte due nazionali tra le più competitive del panorama europeo: da una parte la Svezia, reduce da un percorso netto nel girone, e dall’altra l’Inghilterra, campionessa in carica decisa a confermare il titolo. L’attenzione di tifosi e appassionati di statistiche è massima, così come quella degli operatori del settore scommesse, che propongono quote molto interessanti per questo quarto di finale.

Statistiche e forma recente: Svezia imbattuta, Inghilterra a caccia della conferma

La Svezia arriva a questa sfida con numeri impressionanti:

Tre vittorie su tre nel girone, concedendo un solo gol agli avversari.

nel girone, concedendo un solo gol agli avversari. Cinque vittorie consecutive tra qualificazioni e fase finale.

tra qualificazioni e fase finale. L’ultimo ko risale al 17 luglio 2024 contro la Francia .

. Miglioramento difensivo evidente nelle ultime gare.

L’Inghilterra ha avuto un avvio più complesso, con la sconfitta iniziale contro la Francia (2-1), ma ha saputo reagire con forza:

Netti successi su Olanda (4-0) e Galles (6-1).

(4-0) e (6-1). Chiusura del girone con la miglior difesa.

Tre sconfitte nelle ultime sette gare, ma sempre tra le favorite.

Il bilancio degli scontri diretti evidenzia un equilibrio quasi perfetto: nelle ultime due gare si è registrato un pareggio, con un totale di quattro pari nelle precedenti incontri e tre vittorie per parte. Gli incontri sono spesso stati caratterizzati da no gol (sei volte), tra cui due 0-0, e quattro volte hanno superato la soglia dell’over 2.5.

Le formazioni probabili vedono la Svezia schierarsi con un 4-3-3 che punta su Falk tra i pali e il tridente Rytting Kaneryd, Rolfo e Blackstenius. L’Inghilterra risponde con una formazione altrettanto offensiva, affidandosi alla solidità difensiva di Williamson e Greenwood, e all’attacco guidato da Hemp e Russo. Il confronto promette spettacolo in una cornice importante come il Letzigrund Stadion.

Chi avrà la meglio affronterà la vincente del confronto tra Norvegia e Italia in semifinale.

Il focus degli scommettitori resta sulle principali quote:

Esito Quota 1 3.60 X 3.40 2 2.10 Gol 1.80 No Gol 1.95 Over 2.5 2.00 Under 2.5 1.80

La sfida tra Svezia e Inghilterra si preannuncia equilibrata e ricca di spunti, sia dal punto di vista statistico sia in ottica pronostico. Le quote riflettono il valore delle due squadre, con l’Inghilterra leggermente favorita ma con una Svezia in grande forma pronta a sorprendere. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!