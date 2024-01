Rinnovo milionario per Politano: respinta l’Arabia Saudita

Aurelio De Laurentiis ha trovato l’accordo con l’agente di Politano per il rinnovo del contratto. Ecco le cifre dell’ingaggio.

Matteo Politano ha finalmente trovato l’accordo con il Napoli per il rinnovo fino al giugno del 2027. L’ingaggio sarà di 3,2 milioni di euro a stagione più bonus legati a risultati personali e di squadra, come la qualificazione tra le prime quattro in campionato. Il procuratore ha strappato anche un bonus relativo a gol o assist messi a tabellino nel corso della stagione. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Matteo Politano viene abbracciato dai compagni di squadra del Napoli (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Durante il ritiro in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana, l’agente del giocatore ha fatto presente al Napoli le offerte provenienti dai club arabi. Il contratto in scadenza nel 2025 ha dunque accelerato i tempi: decisivo l’impegno di De Laurentiis per chiudere subito la questione senza inserimenti o aste di altri club. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Walter Mazzarri in panchina prima del fischio di inizio (Foto di Enrico Locci/Getty Images)

La ricca offerta dall’Arabia

Il Napoli recentemente è stato ospite al centro sportivo e di allenamento dell’Al-Shabab, club saudita che si è fatto più volte avanti per strappare l’esterno al club di Aurelio De Laurentiis. La proposta messa sul piatto nelle scorse settimane offriva al giocatore un ingaggio triennale da 7 milioni a stagione e un’offerta al Napoli di 12. Politano, che nella stagione in corsa ha già collezionato 7 gol e 5 assist in 29 presenze, è però uno dei punti fermi di Mazzarri. Lo stesso mister ha spinto per il rinnovo contrattuale. De Laurentiis, che recentemente ha parlato dell’addio di Osimhen e delle difficoltà sul rinnovo di Kvara, ha scelto quindi di fare uno sforzo economico per l’ex Inter.

