“Sta molto male, è peggiorato”: Re Carlo, notizia choc sui funerali – Come sta oggi re Carlo? Lo scorso gennaio il sovrano è stato ricoverato e operato alla prostata. Pochi giorni dopo l’intervento Buckingham Palace attraverso una nota ufficiale ha rivelato che al primogenito di Elisabetta II è stato diagnosticato un cancro: da qui la decisione del monarca, su suggerimento dei medici, di riposarsi e rinviare gli impegni pubblici. (continua a leggere dopo le foto)

Come sta Re Carlo: notizia choc sui funerali, le ultimissime

Il tumore è stato confermato da una serie di esami: dopo che i medici che hanno operato re Carlo per una prostata ingrossata hanno scoperto “un motivo diverso di preoccupazione”. Nel comunicato diramato da Palazzo si leggeva: «Il Re è grato alla squadra di medici per il loro intervento tempestivo, che è stato possibile grazie al suo recente intervento in ospedale. Resta del tutto ottimista sulle cure e conta di tornare ai suoi doveri pubblici al più presto. Sua Maestà ha deciso di rendere nota la sua diagnosi per evitare congetture e nella speranza che possa contribuire alla comprensione verso tutti quelli che nel mondo sono colpiti dai tumori». (continua a leggere dopo le foto)

Come sta Re Carlo? Aggiornati i piani per il funerale

Da allora re Carlo in pubblico si è visto davvero poco, la Regina Camilla e il Principe William hanno assolto quasi tutti i compiti istituzionali. In merito alle sue condizioni di salute si diffondono le indiscrezioni e arrivano dai tabloid più letti al mondo: Page Six, il New York Post, il The Mirror, il The New Zealand Herald. Tutte parlano di un “peggioramento di salute del monarca inglese”.

