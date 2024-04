Carlo III è il re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri quattordici reami del Commonwealth. Ha avuto due matrimoni: con Diana Spencer (1981), dalla quale divorziò nel 1996, e con Camilla Shand (2005). La sua incoronazione e quella della moglie Camilla si sono tenute il 6 Maggio 2023 nell’abbazia di Westminster. Da qualche mese il Re sta combattendo contro un tumore e in questi giorni è saltata fuori un’agghiacciante profezia che sembra avesse previsto tutto. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Kate Middleton salta la cerimonia di Pasqua: interviene Re Carlo

Leggi anche: “Pronto a prendere il suo posto”: Re Carlo, chi lo sostituisce

Leggi anche: Re Carlo è costretto a rinunciare ad un famoso evento pubblico a causa del tumore

Leggi anche: Re Carlo in ansia per la moglie Camilla: cosa succede

Re Carlo e il tumore, spunta l’agghiacciante profezia

La Famiglia Reale Inglese non stanno attraversando un periodo facile della propria storia. I problemi di salute che vedono coinvolti il Re Carlo III e la principessa Kate Middleton preoccupano, in primis, i diretti interessati che sono apparsi in pubblico molto poco o praticamente mai e, poi, i sudditi inglesi che temono per le sorti della monarchia. Carlo e Kate stanno lottando contro un tumore e tutti e due desiderano occuparsi prima di tutto della loro salute. Salute che, qualcuno aveva già predetto sarebbe stata cagionevole, almeno per il Re. Si tratta dell’astrologa Debbie Frank, l’esperta delle stelle che era molto vicina a Lady Diana.

“Scopriamo ulteriori dettagli nella pagina successiva”